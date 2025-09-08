El "vampiro" de internet: un Amazon Echo gasta 4 GB de datos en un solo día sin ser usado

La persona en cuestión es Dave W. Plummer, un desarrollador que ayudó a crear el Administrador de Tareas de Windows. En un post en su cuenta de X, aseguró que sus dos dispositivos Amazon Echo Show, que afirma no usar "nunca", habían superado los 4 GB de consumo de datos en tan solo 24 horas.

Aunque estos dispositivos son más que simples interruptores digitales, ya que se conectan a internet para mostrar notificaciones y noticias, e incluso sincronizar fotos, la cifra es sorprendente. Sin embargo, Plummer no cree que el altavoz esté espiando. En otro post, sugirió que la causa podría ser una actualización de firmware, la descarga de tráilers de películas o un simple error.

¿Por qué los altavoces de Amazon consumen tanto? Las teorías detrás del fenómeno

A raíz de la denuncia de Plummer, otros usuarios han compartido sus propias teorías sobre por qué el Amazon Echo podría estar consumiendo tantos datos:

Comandos de activación : un comentario en el post de Plummer sugirió que el altavoz podría grabar y enviar audio a los servidores si detecta una frase similar a su comando de activación, como "Hey, Google" o "Alexa", incluso si no lo has llamado. Esto podría gastar datos para el análisis y procesamiento de la información.

Amazon Sidewalk: otros usuarios señalan a Amazon Sidewalk como el culpable. Esta red permite que los dispositivos de Amazon se comuniquen entre sí, utilizando otros dispositivos habilitados para Sidewalk. Aunque Amazon asegura que este servicio tiene un límite de 500 MB al mes, algunos usuarios recomiendan desactivarlo para ahorrar datos.

La cantidad de datos que consume un Amazon Echo parece variar, especialmente si está instalando una actualización o sincronizando archivos. Pero si la preocupación por la privacidad o el gasto de datos te quita el sueño, siempre puedes desenchufarlo.