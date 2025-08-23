'Venganza', de Liam Neeson, pero es un musical

Liam Neeson está estos días de gira por el estreno de la nueva y esperada película de la saga Agárralo como puedas como el hijo del detective Frank Drebin, una cinta en la que el humor y la acción más desenfadada se dan la mano, pero el actor irlandés de ahora 73 años tardó lo suyo en dedicarse a este tipo de cine.

Al de acción, nos referimos, y aunque habrá quien mantenga que ese paso lo dio con Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, lo cierto es que nosotros defendemos que ese honor le corresponde a Venganza, un film que pudimos ver en 2008 y que dio lugar a toda una saga.

Sabroso ritmo vengativo

En esta película del director francés Pierre Morel, Neeson encarna a Bryan Mills, un agente retirado de la CIA cuya hija es secuestrada en París por una red de trata. La escena en la que habla por teléfono con uno de los captores, pronunciando la famosa amenaza "te buscaré, te encontraré y te mataré", se convirtió en un momento icónico del cine moderno de acción. Tanto, que 17 años después sigue inspirando parodias y reinterpretaciones.

Una de las más curiosas y cuidadas ha llegado de la mano del canal de YouTube There I Ruined It, especializado en transformar canciones y escenas famosas en versiones musicales tan absurdas como bien realizadas. Una de sus últimas creaciones es precisamente Taken: The Musical (Venganza: El Musical), y convierte aquella secuencia cargada de tensión en un número propio de Broadway, pero con menos bailes.

El vídeo, como habéis podido comprobar por vosotros mismos, reutiliza las frases de Neeson y las adapta a un ritmo ligero y pegadizo, con arreglos musicales que rompen por completo la seriedad del momento original. El resultado es un contraste hilarante: un padre desesperado que, en lugar de sonar amenazante, parece estar interpretando un jingle.

Donde verla (en versión normal) en streaming

Además y para quienes prefieran revisitar la película en su formato original y sin coreografías, recordaros que Venganza puede verse actualmente en streaming en Disney+, HBO Max y Movistar Plus+, por lo que opciones no os faltan.