La versión española de 'Big Little Lies' existe, y tiene a Carmen Machi y Candela Peña con ganas de quemarlo todo

Cinco de las mejores actrices de nuestro país, un director que no cree en medias tintas y una historia que empieza como un drama, pero se sirve con cuchara de humor negro. Así es como su creador y director, Félix Sabroso -guionista de Veneno y La que se avecina-, vuelve a la televisión con una miniserie que no pretende caerte bien, sino removerte por dentro. Aunque sea solo un poco.

El reparto es de los que te hacen pulsar el "play" sin pensártelo dos veces: Carmen Machi, Pilar Castro, Candela Peña, Nathalie Poza y Cecilia Roth, con Alberto San Juan y Claudia Salas completando el cartel. Inspirada en dinámicas como las de Big Little Lies o In Treatment, la serie fue rodada sin ensayos, dejando que la tensión y la improvisación fluyeran en cada escena. El resultado ha convencido tanto a los críticos como a la audiencia: este ranking de FilmAffinity la incluye entre lo mejor de 2025 y, por ahora, acumula un impecable 100% de reseñas positivas en la famosa web de Rotten Tomatoes.

Cinco mujeres y un efecto mariposa que entrelaza sus destinos

La historia gira alrededor de cinco mujeres maduras, distintas entre sí, pero con algo en común: todas han llegado a su límite. Sus vidas han estado marcadas por la extorsión, el abuso de poder, el engaño o la humillación, y cuando la paciencia se agota, deciden dejar salir a la justiciera que llevan dentro. Aunque cada una vive su propia batalla, todas se mueven dentro de un mismo tablero donde el llamado "efecto mariposa" (sí, el que nos dejó a lágrima viva en la famosa peli de Ashton Kutcher de 2004) hace de las suyas: una decisión, por pequeña que parezca, puede cambiar el destino de las demás.

Entre ellas está Marga (Carmen Machi), una artista elitista atrapada en un matrimonio que es todo fachada, manipulada por un marido (Alberto San Juan) que además ha dejado embarazada a la asistenta (Claudia Salas). Vera (Pilar Castro), chef televisiva, ve su carrera derrumbarse tras una crítica demoledora que la obliga a cerrar su restaurante. Por otro lado, tenemos a Nat (Candela Peña), una dependienta de boutique que sufre el edadismo y la inestabilidad laboral a partes iguales. Mientras tanto, Adela (Nathalie Poza) lucha por evitar un desahucio que dejaría en la calle a su anciana madre, y Victoria (Cecilia Roth), mito del cine erótico de los 70, se convierte en víctima de una estafa disfrazada de oportunidad para recuperar la fama.

'Furia' es una de las producciones españolas clave de la temporada en HBO Max, que, por cierto, recuperó su nombre anterior hace unos meses. Son solo 8 capítulos de unos 35 minutos cada uno, por lo que no te llevará ni una tarde en verla. Eso sí, todavía faltan dos por ver la luz, uno este sábado y otro la semana que viene.