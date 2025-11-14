Ni el 'Para Ti' ni los virales: la nueva estrategia de TikTok para que los influencers te hablen directamente

Durante los últimos años, las redes sociales han impulsado la tendencia de reducir la distancia entre influencers y sus comunidades como una respuesta a la búsqueda de cercanía por parte de las audiencias, principalmente, en la que piden autenticidad y participación real en la relación que establecen con los creadores de contenido, a quienes siguen. Esto ha llevado a la incorporación de las transmisiones en vivo, los comentarios en tiempo real, encuestas o preguntas, canales de difusión e incluso mensajes directos.

Ahora, en línea con este tendencia creciente en las redes, TikTok ha anunciado la habilitación de una nueva función que busca reforzar la comunicación directa y sin filtros: el "tablón de anuncios", una herramienta que permitirá a los creadores enviar actualizaciones directamente a la bandeja de entrada de sus seguidores, de manera similar a los canales de difusión que ya forman parte de la dinámica de relacionamiento de Instagram.

Para que la comunicación sea efectiva, los usuarios deberán unirse al tablón del creador de contenido y de ahí en adelante empezarán a recibir mensajes en distintos formatos, que van desde texto, fotos, enlaces o recordatorios sobre publicaciones, entre otros, aunque con interacción limitada, pues podrán reaccionar, pero no responder, lo que permitirá que el flujo de la comunicación sea controlado.

Al respecto, TikTok precisa que su nueva función podría ser valiosa particularmente para figuras públicas como músicos y artistas, ya que el tablón se muestra como un medio sencillo y estable a través del cual anunciar lanzamientos y compartir adelantos para mantener a sus fans enterados y que estos, al mismo tiempo, reciban primicias de su trabajo sin depender de las imposiciones algorítmicas.

TikTok tendrá un nuevo ecosistema

Con la llegada del nuevo tablón de anuncios, el ecosistema de TikTok, como lo conocemos, cambiará al incorporar nuevas dinámicas en su apuesta por ampliar las vías de comunicación más allá del formao tradicional de video corto. Con esto, la plataforma apuesta por facilitar una conexión más directa y personalizada entre creadores y su audiencia.

Además, le permite ponerse al día con una de las dinámicas más presente en redes: la evolución del tejido social de la plataforma en función de las relaciones entre figuras digitales y comunidades, que cada vez es más relevante para su construcción de marca. Incluso, agrupa a los seguidores más comprometidos en un espacio exclusivo con el objetivo de consolidar su fidelidad al tratarse de su audiencia más comprometida.

La función ya está disponible para todos los creadores mayores de 18 años que tengan, como mínimo, 50.000 seguidores que podrán unirse a sus tablones directamente desde los perfiles de sus influencers favoritos.