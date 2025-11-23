Vivir de escribir es prácticamente imposible, pero ahora la mitad de novelistas creen directamente que van a desaparecer por la IA

Una investigación del Centro Minderoo para la Tecnología y Democracia de la Universidad de Cambridge ha descubierto que algo más de la mitad (51 %) de los novelistas publicados en el Reino Unido creen que la inteligencia artificial terminará por reemplazarlos.

La encuesta, realizada a 258 escritores y 74 profesionales del sector editorial, muestra también que el 39 % de los autores afirma haber visto disminuir sus ingresos por el aumento de la aparición de textos creados con IA.

Muchos escritores señalan que han perdido trabajo, mientras que otros denuncian que sus textos fueron usados para entrenar modelos de IA sin permiso. El 59 % afirma que su obra fue empleada sin autorización en sistemas de lenguaje generativo.

La IA intensifica la preocupación entre los novelistas

“Hay una preocupación generalizada de que los modelos de IA, entrenados con vastas cantidades de ficción, socaven el valor de la escritura y compitan con los autores humanos”, dijo la investigadora Clementine Collett. Los géneros donde los autores perciben mayor riesgo son el romántico (66 %), el de suspense (61 %) y el de novela negra (60 %).

Aunque un tercio de los autores reconoce utilizar IA para tareas puntuales, sobre todo para buscar información o generar ideas rápidas, la inmensa mayoría descarta que estas herramientas puedan escribir una novela completa.

Programas como Sudowrite o Novelcrafter permiten elaborar borradores largos y plataformas como Qyx AI Book Creator generan textos casi de forma automática, hasta el punto de que varios escritores han encontrado libros publicados bajo su nombre que no habían escrito ellos.

Kevin Duffy, fundador de la editorial Bluemoose Books (responsable de novelas como The Gallows Pole y Leonard and Hungry Paul, ambas adaptadas para la BBC) expresó en la encuesta una postura cada vez más extendida entre los participantes: “Somos una editorial libre de IA y lo indicaremos con un sello en la portada. Después, será el público quien decida si quiere comprar ese libro o no”. Muchos de los encuestados compartieron este mismo planteamiento.