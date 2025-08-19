Vodafone se ha caído: problemas en la red de la operadora

Durante la mañana de hoy, numerosos clientes de Vodafone España han reportado incidencias en el servicio móvil, con problemas en la conexión de datos. La caída ha afectado en distintas comunidades autónomas, generando una oleada de quejas en redes sociales.

Por el momento, lo cierto es que la situación sigue abierta y habrá que esperar a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Vodafone se enfrenta ahora al reto de resolver la incidencia. Lo más posible es que en las próximas horas, o minutos, se recupere la conexión, como sucede con la inmensa mayoría de incidentes de este tipo.

Vodafone está fallando

Vodafone está fallando. Si bien la operadora no ha publicado ningún comunicado o profundizado en los problemas que está sufriendo su red, varios clientes han reconocido problemas en redes sociales. A ello se unen los reportes de caídas en webs especializadas en alarmar de problemas en operadoras, como Downdetector, donde el gráfico de reporte de fallos se ha disparado durante la última hora.