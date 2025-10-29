Vodafone TV estrena un canal exclusivo que solo podrás ver por poco más de un mes

Ciencia Curiosa por Odisea, ofrecerá más de 190 horas de programación dedicada a explorar el lado más fascinante de la ciencia, desde los secretos del cuerpo humano, pasando los experimentos más asombrosos hasta aquellas innovaciones tecnológicas clave en la historia de la humanidad. Estará disponible en exclusiva para los clientes de Vodafone TV, sin coste adicional, del 30 de octubre al 2 de diciembre.

Busca acercar la ciencia al público general mediante una selección de documentales, al mismo tiempo que refuerza la oferta de contenidos temáticos de Vodafone TV. Se encontrará disponible en el dial 25, pero solo durante las fechas señaladas, puesto que se trata de un canal pop-up, un tipo de canal que únicamente emite durante un periodo limitado de tiempo.

Qué ofrece Ciencia Curiosa por Odisea

El nuevo canal apuesta por un formato accesible, diseñado para descubrir la ciencia desde distintas vertientes. En su programación se incluyen títulos de estreno como La ciencia que nos rodea, una serie que desmonta mitos y aborda temas cotidianos como la alimentación, la salud o el deporte desde una mirada científica. Junto a ella, Experimenta la ciencia ofrece un recorrido visual por experimentos e innovaciones que transforman lo que entendemos del mundo físico y natural.

Además de estos estrenos, incluirá documentales protagonizados por algunas de las figuras más reconocidas de la divulgación internacional. Neil deGrasse Tyson pondrá voz y contexto en Carbono: biografía no autorizada; mientras el periodista científico James Burke conducirá Conexiones de la ciencia, una serie que analiza cómo los descubrimientos del pasado siguen influyendo en la vida moderna; tampoco faltará la presencia del legendario David Attenborough, con producciones que invitan a redescubrir la naturaleza.

Desde AMC Networks, grupo responsable de Odisea, señalan que Ciencia Curiosa representa una oportunidad para "una nueva ventana a la divulgación científica". Vodafone, por su parte, destaca que este tipo de colaboraciones refuerzan su apuesta por la innovación audiovisual y la creación de contenidos de valor para sus abonados.

Durante las próximas semanas, Ciencia Curiosa por Odisea se convertirá en una cita temporal para quienes busquen contenidos distintos a la oferta habitual de entretenimiento. Su llegada refuerza una tendencia cada vez más presente en las plataformas televisivas de operadoras: la creación de canales temáticos efímeros sobre intereses concretos.