Vodafone estrena nuevos planes: desde su paquete más completo hasta el Internet portátil más barato

Vodafone ha anunciado nuevos planes que integran fibra, móvil, televisión y acceso a las principales plataformas de streaming, además de opciones deportivas con fútbol. La propuesta llega en plena “vuelta al cole” y cubre distintas necesidades de los clientes. Por ello tenemos tres opciones distintas, que van desde paquetes completos hasta combinaciones básicas o portátiles.

Por un lado, tenemos uno de los planes más completos de la operadora, que por 49 euros incluye fibra, móvil, televisión y 4 plataformas de streaming. Luego está el clásico combo de fibra y móvil, que cuesta 40 euros; y, finalmente, una tarifa para tener Internet portátil con un router premium, por 20 euros. A continuación profundizaremos en cada uno.

El paquete más completo por 49 euros al mes (6 meses)

Precio de 49 euros al mes durante los primeros 6 meses, luego sube a 71 euros al mes, su precio definitivo

durante los primeros 6 meses, luego sube a 71 euros al mes, su precio definitivo Fibra de 600 Mb con router e instalación gratuita

2 líneas móviles 5G con 150 GB cada una y llamadas ilimitadas

con cada una y llamadas ilimitadas Vodafone TV

HBO Max, Disney+, Prime Video y Netflix

Permanencia de 12 meses

Permite añadir DAZN Fútbol, DAZN Total y el Pack Deportes

Contratable en la web de Vodafone o llamando al 91 131 60 87

El plan más completo tiene un precio promocional de 49 euros al mes durante los primeros 6 meses (71 euros a partir de entonces). Incluye fibra de 600 Mbps con instalación y router, dos líneas móviles ilimitadas con 150 GB cada una, Vodafone TV multidispositivo y acceso a las cuatro grandes plataformas de streaming: HBO Max, Disney+, Prime Video y Netflix.

También permite añadir fútbol y deportes, con contenidos de DAZN Fútbol, DAZN Total y el Pack Deportes, que incorpora LaLiga Hypermotion, además de competiciones internacionales de tenis, ciclismo y motor a través de Eurosport 1 y 2.

Fibra y móvil por 40 euros al mes

Precio de 40 euros al mes

Fibra de 600 Mb con instalación incluida

Línea móvil 5G de 50 GB con llamadas ilimitadas

Permanencia de 12 meses

Contratable en la web de Vodafone o llamando al 91 131 60 87

Para quienes buscan optimizar el gasto sin renunciar a una conexión rápida, Vodafone ha lanzado un plan de 40 euros al mes, que incluye fibra de 600 Mbps y una línea móvil ilimitada con 50 GB a máxima velocidad.

Internet portátil por 20 euros al mes

Precio de 20 euros al mes

Internet portátil con WiFi y router incluido. Puede funcionar hasta con velocidades de 1 Gbps

Contratable en la web de Vodafone o llamando al 91 131 60 87

La tercera opción está pensada para quienes necesitan movilidad. El plan “Internet Portátil” ofrece un router premium con tecnología WiFi 6 y velocidades de hasta 1 Gbps en condiciones óptimas, disponible por 20 euros al mes.