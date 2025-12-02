Vodafone facilita el prepago: la eSIM ya puede conseguirse 100% online con solo 3 pasos

Vodafone facilita el uso de sus tarifas con la implementación del servicio eSIM online para prepago. Hasta ahora, solo era posible conseguir una eSIM por Internet al contratar una tarifa de contrato. A partir de ahora, quienes usen prepago también podrán obtenerla.

Tal y como ha avanzado la propia operadora, tanto clientes actuales como nuevos usuarios pueden adquirir y activar una eSIM de forma sencilla. Solo tienen que elegir el plan que quieran (los repasaremos a continuación), pagar online e identificarse.

La eSIM online llega al prepago

Las eSIM funcionan como las tarjetas SIM de toda la vida, pero en versión virtual. No existen físicamente, sino que se activan mediante conexión, por lo que no se rompen ni se estropean, y permiten activarlas sin introducir nada de forma manual.

Desde hace meses, Vodafone permitía a quienes contratasen una tarifa móvil obtener una eSIM online. Sin embargo, para los usuarios de prepago no era posible. Ahora, deja de serlo. Solo deben completar tres pasos:

Elegir el plan prepago que quieran Realizar el pago con tarjeta (débito o crédito), Bizum, Google Pay o Apple Pay Autoidentificarse para demostrar su identidad

Tras este proceso, recibirán la eSIM con la tarifa seleccionada.

La operadora también permite programar la fecha de activación. Esto evita consumir datos desde el primer momento y resulta especialmente útil para viajeros y turistas, que pueden activar la eSIM desde su país de origen.

En cuanto a los planes prepago de Vodafone, están disponibles los siguientes:

10 euros: 60 GB de datos + llamadas ilimitadas nacionales + 500 minutos internacionales

15 euros: 240 GB de datos + llamadas ilimitadas nacionales + 2.000 minutos internacionales

20 euros: 300 GB de datos + llamadas ilimitadas nacionales + 3.000 minutos internacionales

30 euros: 350 GB de datos + llamadas ilimitadas nacionales + 3.000 minutos internacionales

40 euros: 400 GB de datos + llamadas ilimitadas nacionales + 3.000 minutos internacionales

Inicio del proceso en la web de Vodafone Vodafone

Los planes prepago de Vodafone tienen una validez de 28 días y permiten roaming en la Unión Europea. Sin embargo, destacan especialmente por incluir roaming en Reino Unido y Estados Unidos (salvo el plan de 10 euros, que no cuenta con roaming en EE.UU.).