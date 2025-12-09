Vodafone TV regala un mes de canales premium a todos sus clientes: estos son los 18 canales que ya puedes ver gratis

Vodafone se ha adelantado a la Navidad con un regalo para todos sus clientes: la apertura de canales premium. Todos los clientes de la operadora roja que tengan Vodafone TV, podrán acceder a estos canales exclusivos que, en el resto del año, son de pago.

La apertura se ha hecho efectiva hoy, 9 de diciembre, y se prolongará hasta el 9 de enero, con motivo de las fiestas de Navidad. No requiere ninguna activación por parte del cliente, que podrá disfrutar de los diales tanto desde la app de Vodafone TV en móviles, como en decodificadores, tablets, ordenadores, Smart TVs, Amazon Fire TV o Chromecast.

18 canales: qué puedes ver en cada uno

Cada mes, Vodafone TV renueva sus canales invitados. Estos son canales premium que pueden ver quienes estén suscritos al paquete en el que se integran dichos canales. Sin embargo, para Navidades, el servicio televisivo suele abrirlos a todos los clientes de Vodafone TV, como ha sucedido en esta ocasión.

Desde el 9 de diciembre al 9 de enero, los clientes podrán disfrutar de estos canales:

AMC BREAK : true crime, investigaciones reales y sucesos.

AMC CRIME : crímenes reales, perfiles criminales y análisis forense.

Betis TV : contenidos del Real Betis, reportajes, entrevistas y programas del club.

Canal Historia : documentales históricos, biografías, guerras y civilizaciones.

DARK : cine de terror, thrillers, slashers y horror sobrenatural.

Discovery Channel : ciencia, ingeniería, motor, supervivencia y factual entertainment.

Escapa TV : viajes, escapadas, destinos turísticos y experiencias culturales.

Eurosport 2 : competiciones deportivas internacionales y eventos multideporte.

Extreme Channel : deportes extremos como skate, snowboard, surf, BMX y escalada.

MyZen TV : bienestar, yoga, relajación, meditación y estilo de vida saludable.

Nat Geo Wild : vida salvaje, ecosistemas, depredadores y documentales de naturaleza.

¡Buenviaje! : destinos, gastronomía, rutas culturales y reportajes turísticos.

Odisea : documentales de naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad.

Odisea 4K : documentales en ultra alta definición de naturaleza y ciencia.

Slow 4K : imágenes relajantes en 4K, paisajes y ambientes naturales.

Somos : cine español clásico y moderno, comedia, drama y cine quinqui.

Surf Channel: surf, competiciones, cultura surfer y documentales de olas.

Cuando llegue el 9 de enero, los canales volverán a sus paquetes de pago. Para seguir viéndolos, deberás suscribirte al paquete específico.