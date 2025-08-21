Vodafone revienta el mercado con dos tarifas secretas, que solo podrás contratar bajo una condición

Vodafone acaba de lanzar dos de las mejores tarifas del mercado español, pero posiblemente no te hayas dado cuenta, y con razón. La primera es una tarifa móvil de datos ilimitados 5G por 5 euros al mes mientras que la segunda combina fibra de 1 Gb con dos líneas móviles 5G ilimitadas y fijo con llamadas ilimitadas por 20 euros al mes. Ninguna operadora ofrece tanto por menos.

Sin embargo, no están disponibles para cualquier persona. La compañía de Zegona se ha centrado en uno de sus mayores rivales, DIGI, que durante los últimos años ha capitalizado el low-cost. Por ello, estas tarifas solo se encuentran disponibles para clientes de DIGI, que deberán pasarse mediante portabilidad (transfiriendo su número). Además, durarán por tiempo limitado: hasta el 27 de agosto.

Datos ilimitados por 5 euros

Empezaremos por la tarifa únicamente móvil. Cuesta 5 euros al mes y ofrece datos móviles 5G ilimitados que no bajan de velocidad, o sea, consumas lo que consumas, podrás seguir navegando a la misma velocidad que al principio. Vodafone ofrece esta tarifa para clientes de cualquier operadora o usuarios libres; no obstante, en ambos casos, su precio es de 30 euros mensuales, o sea, si eres de DIGI te cuesta un 83% menos.

Dicha oferta también incluye llamadas ilimitadas a móviles y fijos españoles y 39 GB de roaming en la Unión Europea y sus países allegados (Islandia, Liechtenstein y Noruega), además de en Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, algo bastante destacado, porque la mayoría de operadoras no suelen ofrecer itinerancia de datos en el país británico ni al otro lado del charco. Eso sí, con estos últimos (Reino Unido, EE. UU. y Suiza), es de forma promocional, o sea, no durará para siempre.

Para contratarla, únicamente debes acceder a la web de Vodafone, siempre que seas cliente de DIGI, y accedas desde una IP de la operadora. O sea, estate conectado la fibra o red móvil de DIGI para entrar en el enlace. En caso contrario, no se te mostrará.

En definitiva, estas son las condiciones y prestaciones de la tarifa secreta de Vodafone:

Precio de 5 euros al mes

Llamadas ilimitadas a móviles y fijos españoles

SMS ilimitados

Sin permanencia

Roaming en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, pero también en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza (de forma promocional)

Un paquete de 65 euros al precio de 20

Luego tenemos la segunda promoción. Se trata de una combinación de fibra y móvil, o quizás deberíamos decir móviles, porque se incluyen dos líneas de datos ilimitados 5G, al estilo de la primera tarifa cada uno. La fibra es de 1 Gb. Además, incluye teléfono fijo con llamadas ilimitadas a móviles y fijos españoles. El paquete tiene un precio de 20 euros al mes.

Al igual que sucede con la primera, esta combinación puede contratarse por cualquier persona o cliente de la operadora que sea, pero si eres de DIGI, su precio es de 20 euros al mes, cuando su precio habitual es de 65 euros mensuales. Ello implica un descuento del 65%. Si eres cliente de DIGI, y estás conectado desde tu móvil o fibra, entra en este enlace para contratarla.

A continuación te detallamos las prestaciones y condiciones de la segunda tarifa secreta de Vodafone:

Precio de 20 euros al mes

Fibra óptica simétrica de 1 Gb

Dos líneas móviles ilimitadas 5G con llamadas ilimitadas

Instalación y router WiFi 6 gratuito

Fijo con llamadas ilimitadas a móviles y fijos españoles

Permanencia de 12 meses

Ojo, esta sí tiene permanencia, como sucede en la mayoría de operadoras, cuando hablamos de tarifas de fibra o convergentes (fibra y móvil). El periodo de permanencia son 12 meses. En caso de que te marches antes de que finalice ese plazo, se te cobrará un cargo prorrateable de 150 euros, que será proporcional al tiempo de contrato que te quede en el momento de tu marcha.