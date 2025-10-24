Vodafone salta del SMS al RCS: los mensajes que recibas serán más seguros, interactivos y estéticos

Durante años los SMS han sido útiles, pero también limitados: texto plano, sin imágenes ni tampoco enlaces seguros. Ahora, esa realidad empieza a cambiar. Vodafone España y Twilio han unido fuerzas para ofrecer a las empresas el nuevo estándar de mensajería RCS (Rich Communication Services), un tipo de mensaje más seguro, completo y estético.

Los clientes recibirán mensajes que no solo informan, sino que también permiten interactuar: ver productos, confirmar citas, hacer clic en botones o responder a encuestas, todo sin salir del chat del móvil ni tampoco teniendo que acceder a enlaces externos. En otras palabras, traslada la comodidad de las aplicaciones de mensajería modernas a los mensajes que llegan desde una empresa verificada.

Más seguridad, información y comodidades para el cliente

El RCS (Rich Communication Services) no es nuevo, pero su adopción ha sido lenta fuera de los entornos más tecnológicos. Con este acuerdo, Vodafone España impulsa su despliegue masivo, ofreciendo a las empresas la infraestructura necesaria para enviarlos. La diferencia respecto al SMS tradicional es abismal: el RCS permite incluir imágenes, vídeos, carruseles de productos, botones interactivos y hasta información contextual personalizada, como el nombre del usuario o el historial de compras.

¿En qué beneficia al cliente? Por ejemplo, un mensaje de confirmación de una cita médica puede incluir un botón para reprogramarla al instante; una aerolínea puede enviar la tarjeta de embarque con un código QR integrado y actualizaciones en tiempo real sobre el vuelo; o un restaurante puede permitir pedidos directamente desde el mensaje. Todo sin necesidad de descargar ninguna aplicación o registrarse en nuevos servicios, basta con tener un móvil compatible y conexión a Internet.

Además, resulta más seguro. Las empresas que usan RCS aparecen con su nombre, logotipo y un distintivo de verificación que confirma que el mensaje es legítimo. Esto reduce el riesgo de fraudes o estafas, algo especialmente relevante en un contexto donde las bandejas de entrada de SMS se han convertido en un nido de spam y malware.

También ayuda a las empresas a comunicarse mejor. Con métricas en tiempo real sobre aperturas, clics o interacciones, pueden ajustar sus campañas y ofrecer información realmente útil en lugar de simples notificaciones unidireccionales.