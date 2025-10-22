Vodafone sortea 10 nuevos iPhone 17: solo tienes hoy para participar, así puedes hacerlo

Vodafone celebra el sexto aniversario de su programa de fidelización 'Happy' con un sorteo para sus clientes: repartirá diez unidades del nuevo iPhone 17 (en su versión de 256 GB). Eso sí, la promoción solo estará disponible hoy, 22 de octubre.

El sorteo no requiere ningún pago ni contratación adicional, es totalmente gratis y de rápida inscripción. Basta con ser cliente de la compañía —ya sea de contrato o de prepago— y participar a través de la aplicación Mi Vodafone antes de que finalice el día. Si eres cliente, a continuación te explicaremos paso a paso cómo participar en el sorteo del iPhone 17 de Vodafone.

Sigue estos pasos para participar

El proceso para inscribirse es rápido y totalmente gratuito. Los interesados solo deben acceder a la app Mi Vodafone (disponible para Android y iPhone) y seguir estos pasos:

Accede a la sección 'Para ti'

Entra en 'Happy'

Elige la línea con la que participar

con la que participar Pulsa el botón 'Participa ya' de la ventana 'MiércoYEES!'

de la ventana Una vez dentro, pulsa en 'Participa ya'. En caso de tener más de una línea móvil, podrás seleccionar todas haciendo clic en ellas y pulsando en 'Continuar'. Acepta los términos y condiciones de la promoción y pulsa en 'Continuar'.

El plazo para apuntarse termina a las 23:59 del 22 de octubre, así que no olvides apuntarte antes de que termine el día. Los ganadores serán seleccionados al azar. Vodafone notificará a los afortunados en un máximo de 48 horas, tanto mediante la propia aplicación como por SMS. Además, la lista de ganadores se publicará en la sección “Happy” de la app.

El iPhone 17 es el último modelo de iPhone. Integra el nuevo chip A19 Bionic, pantalla Super Retina XDR y mejoras en cámara y batería respecto a su antecesor; de hecho, es considerado uno de los mejores iPhone de los últimos años. Su valor de mercado ronda los 950 euros, lo que convierte este sorteo en uno de los más atractivos organizados por la operadora.