Aplicaciones
Vuelta a la rutina: estas aplicaciones del App Store te ayudarán a estudiar, trabajar y relajarte
La vuelta a clases y al trabajo será más llevadera con estas apps del App Store que organizan, inspiran y relajan.
La vuelta a la rutina ya está aquí. Septiembre marca el inicio de un nuevo curso y también el regreso al trabajo después del verano. Pero volver no significa renunciar a la calma. Desde el App Store proponen una selección de aplicaciones diseñadas para hacer el día a día más organizado y productivo.
Ya sea para estudiar, aprender un idioma, gestionar tus tareas o cuidar de tu bienestar, existen herramientas capaces de transformar la rutina. Estas apps no solo te ayudan a mantener el control de tus responsabilidades, también convierten cada momento en una oportunidad para crecer, mejorar y divertirte.
Las mejores apps del App Store para la vuelta a la rutina
Organizar tus clases, repasarlas o incluso pulir tus presentaciones con ayuda de la inteligencia artificial ahora es más fácil. Apps como Structured, Evernote, AI ChatNow, PDF Expert o iScanner ofrecen soluciones completas para planificar tu día, tomar notas, optimizar el estudio y trabajar con documentos de forma más ágil y dinámica.
El aprendizaje de idiomas también tiene un papel clave. Vocabulary, finalista en los Apple Design Awards 2025, apuesta por juegos para ampliar tu vocabulario sin esfuerzo. Junto a ella, Babbel, phase6, Memrise y EF Hello hacen más sencillo dominar nuevas lenguas con métodos interactivos que refuerzan la confianza y mejoran tus habilidades de comunicación.
En la rutina diaria también se agradece contar con ayuda extra. Aplicaciones como Summary, que graba y resume reuniones, Invoice Fly para facturas profesionales, Solvo para resolver tareas o Blinkist, que condensa miles de libros y pódcasts en minutos, están pensadas para hacerte la vida más práctica y ayudarte a ganar tiempo.
El bienestar también importa. Apps como Clever, con entrenamientos cognitivos, Sleep++ para monitorizar tu descanso o Endel, que crea paisajes sonoros personalizados con IA, son herramientas que convierten tus momentos de concentración, relax o sueño en experiencias más completas, ayudándote a cuidar cuerpo y mente al mismo tiempo.
Los más pequeños también tienen su espacio en el App Store. Opciones como Lingokids, Funexpected Matemáticas, Shapes and Colors for Toddler, Toca Boca World o Speech Blubs combinan diversión y aprendizaje, con propuestas educativas, seguras y sin anuncios que transforman el estudio en una aventura estimulante y entretenida para toda la familia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar