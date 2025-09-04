Vuelta a la rutina: estas aplicaciones del App Store te ayudarán a estudiar, trabajar y relajarte

La vuelta a la rutina ya está aquí. Septiembre marca el inicio de un nuevo curso y también el regreso al trabajo después del verano. Pero volver no significa renunciar a la calma. Desde el App Store proponen una selección de aplicaciones diseñadas para hacer el día a día más organizado y productivo.

Ya sea para estudiar, aprender un idioma, gestionar tus tareas o cuidar de tu bienestar, existen herramientas capaces de transformar la rutina. Estas apps no solo te ayudan a mantener el control de tus responsabilidades, también convierten cada momento en una oportunidad para crecer, mejorar y divertirte.

Las mejores apps del App Store para la vuelta a la rutina

Organizar tus clases, repasarlas o incluso pulir tus presentaciones con ayuda de la inteligencia artificial ahora es más fácil. Apps como Structured, Evernote, AI ChatNow, PDF Expert o iScanner ofrecen soluciones completas para planificar tu día, tomar notas, optimizar el estudio y trabajar con documentos de forma más ágil y dinámica.

El aprendizaje de idiomas también tiene un papel clave. Vocabulary, finalista en los Apple Design Awards 2025, apuesta por juegos para ampliar tu vocabulario sin esfuerzo. Junto a ella, Babbel, phase6, Memrise y EF Hello hacen más sencillo dominar nuevas lenguas con métodos interactivos que refuerzan la confianza y mejoran tus habilidades de comunicación.

En la rutina diaria también se agradece contar con ayuda extra. Aplicaciones como Summary, que graba y resume reuniones, Invoice Fly para facturas profesionales, Solvo para resolver tareas o Blinkist, que condensa miles de libros y pódcasts en minutos, están pensadas para hacerte la vida más práctica y ayudarte a ganar tiempo.

El bienestar también importa. Apps como Clever, con entrenamientos cognitivos, Sleep++ para monitorizar tu descanso o Endel, que crea paisajes sonoros personalizados con IA, son herramientas que convierten tus momentos de concentración, relax o sueño en experiencias más completas, ayudándote a cuidar cuerpo y mente al mismo tiempo.

Los más pequeños también tienen su espacio en el App Store. Opciones como Lingokids, Funexpected Matemáticas, Shapes and Colors for Toddler, Toca Boca World o Speech Blubs combinan diversión y aprendizaje, con propuestas educativas, seguras y sin anuncios que transforman el estudio en una aventura estimulante y entretenida para toda la familia.