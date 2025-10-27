Warner lleva más de 60 de sus mejores películas a Filmin: lista completa

Por si todavía queda algún despistado que no la conozca, Filmin es una plataforma de streaming española especializada en cine independiente, de autor, clásico y europeo, así como series, documentales y cortometrajes de sobrada calidad, pero también le hace cada vez más hueco al cine más mainstream, sin que esta sea en ningún caso la norma.

Entre este último contenido, más afín para el gran público, el servicio de streaming patrio, que este mismo 2025 cumplió la mayoría de edad, ha contado ya con grandes distribuidoras y productoras, como Warner Bros. y las distintas empresas bajo su enorme paraguas, sumando muy pronto nada menos que 63 títulos a la biblioteca de Filmin, aunque 27 de ellas ya pudieron disfrutarse con anterioridad y ahora simplemente preparan su regreso.

Primero, las novedades

Así, a partir del próximo 14 de noviembre, los usuarios de dicha plataforma de vídeo a la carta tendrán ocasión de ver incluidos en su suscripción clásicos como 2001: Una odisea del espacio, Barry Lyndon, Ben-Hur o Casablanca, auténticos pilares del séptimo arte que llegan junto a otras muchas producciones que marcaron época.

El acuerdo entre Filmin y Warner permitirá disfrutar, además, de títulos tan emblemáticos como Blade Runner, La naranja mecánica, El resplandor o Eyes Wide Shut, algunas de las obras maestras de Stanley Kubrick, así como cintas inolvidables de Clint Eastwood, entre ellas Harry el sucio, Ejecución inminente, Poder absoluto y Deuda de sangre.

También se incorporan al catálogo filmes tan dispares como Fama, Los Goonies, Loca academia de policía, Prácticamente magia, Gigante o El guardaespaldas, lo que demuestra la amplitud de géneros de la colección, que combina drama, comedia, aventuras, acción y cine romántico.

Entre las joyas que debutan en Filmin figuran asimismo títulos tan singulares como Malas tierras de Terrence Malick, Polyester de John Waters o El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, junto a sagas míticas como Mad Max - Salvajes de autopista, Mad Max 2, el guerrero de la carretera y Mad Max, más allá de la cúpula del trueno.

Las que vuelven

Además de estas incorporaciones, Filmin recupera 27 títulos que ya habían formado parte de su catálogo, y que ahora regresan bajo el mismo acuerdo con Warner. Entre ellos destacan obras maestras del cine clásico y moderno como Alguien voló sobre el nido del cuco, Amadeus, Con la muerte en los talones, Doctor Zhivago, Gremlins, Uno de los nuestros, Seven o Zodiac.