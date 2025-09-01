Warwick Davis repetirá como el profesor Filius en la serie de 'Harry Potter', que suma otros 7 nombres más a su reparto

Cuando nos enfrentamos, nosotros y las productoras, a una reinterpretación de una obra o un reboot como se suele conocer, no es habitual que repita ninguno de los actores de la serie o película original en cuestión, lo que sucede tanto por temas de edad como por querer darle un nuevo enfoque al producto más reciente.

Sin embargo y como todo en esta vida, siempre hay excepciones, y es que también gusta ver una cara conocida entre tanto nuevo intérprete, lo que además y en el caso de la serie de Harry Potter que estrenará en exclusiva HBO en su plataforma de vídeo a la carta HBO Max en 2027, todavía en un día por concretar, nos servirá como nexo con los filmes.

## Encantado de reconocerle

Hoy, coincidiendo con la celebración internacional del Back to Hogwarts, evento que ha tenido lugar precisamente en Madrid, se ha confirmado el regreso de Warwick Davis como el profesor Filius Flitwick, la encantadora figura de la clase de Encantamientos, valga la redundancia, a quien interpretó en las ocho películas originales; un retorno especialmente relevante al significar que Davis será el primer miembro del reparto original en regresar para la nueva serie.

Entre las nuevas incorporaciones al elenco encontramos a Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe y William Nash como Gregory Goyle en el grupo de estudiantes de Hogwarts; a Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns, espectro encargado de Historia de la Magia, y Bríd Brennan como la señora Poppy Pomfrey, enfermera del colegio.

Y fuera de las aulas, Leigh Gill dará vida a Griphook, el elfo goblin de Gringotts, un personaje que en las películas también fue interpretado por Warwick Davis además de por Verne Troyer.

Se unen al equipo de flamantes incorporaciones otros ya confirmados previamente, como Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione), Alastair Stout (Ron), John Lithgow (Dumbledore), Paapa Essiedu (Snape), y Nick Frost (Hagrid), entre muchos otros.