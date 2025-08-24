watchOS 26 tiene una de las mejores funciones que ha lanzado Apple en los últimos años

watchOS 26 será, junto a tvOS 26, sin duda una de las actualizaciones más austeras que lanzará Apple el mes que viene. Y no porque no incluya novedades, que las incluye, sino porque no son tantas como en otras versiones. Sin embargo, trae varias funciones interesantes, en especial un nuevo gesto que mejorará enormemente el control del Apple Watch sin necesidad de interactuar con la pantalla.

Con un giro de muñeca hacia atrás, este gesto permite realizar un montón de acciones sin tocar la pantalla. Se suma así al Doble toque, otra función orientada a manejar el reloj inteligente sin usar las manos. De este modo, el control del Apple Watch se vuelve mucho más versátil y, sobre todo, mucho más accesible para todo tipo de usuarios.

Así es el nuevo gesto de giro de muñeca de watchOS 26

watchOS 11 ya cuenta con un gesto llamado Doble toque con el que controlar el reloj. Con dos toques del pulgar y el índice se pueden realizar acciones como invocar el Centro de control, eliminar todas las notificaciones, detener alarmas o responder llamadas. El nuevo giro de muñeca va un poco más allá y permite hacer lo contrario.

Y es tan simple como girar la muñeca hacia atrás y hacia delante para que funcione. Con este nuevo gesto se pueden hacer cosas como descartar notificaciones entrantes, salir de aplicaciones, detener alarmas, parar temporizadores o cerrar la pila de widgets, entre otras acciones.

watchOS 26, además, incorpora una función que adapta el sonido de forma inteligente. Esto significa que, dependiendo del ruido ambiental detectado, el volumen será más alto o más bajo. También incluirá la app Notas, una app de Entreno renovada y la posibilidad de añadir controles al Centro de control del mismo modo que en iOS.

Por último, integrará el nuevo diseño Liquid Glass, visible en la pantalla de desbloqueo, el Centro de notificaciones, el Centro de control y en las aplicaciones. Algunos iconos, al igual que en iOS 26, también cambiarán para darle un aspecto más moderno al sistema operativo del Apple Watch que llegará el mes que viene.