Werner Herzog, legendario director de cine: "las películas con IA tienen una historia, pero no alma"

La inteligencia artificial en el cine ha llegado para quedarse, y mientras su uso como herramienta de apoyo puede llegar a verse con buenos ojos, ya sea a la hora de crear efectos especiales o similar, que sustituya a la parte humana es ya otro cantar.

Lo hemos visto recientemente con las quejas elevadas por multitud de actores contra la "actriz" creada mediante IA Tilly Norwood a las que tenemos que sumar las críticas vertidas por Werner Herzog, uno de los cineastas y actores (recientemente hemos podido disfrutar de su intervención en El Mandaloriano) más influyentes de las últimas décadas.

Tecnología "ápsycha"

El director alemán, responsable de clásicos como Aguirre, la cólera de Dios o Fitzcarraldo, ha dejado claro que, para él, las producciones generadas enteramente por IA carecen de lo más esencial: alma.

El comentario se produjo durante su participación en el pódcastConan O'Brien Needs A Friend, donde durante la charla abordó el impacto de la inteligencia artificial y los deep fakes en la creación de contenido. La conversación, que giraba en torno a su nuevo libroThe Future of Truth (El futuro de la verdad), derivó hacia los usos y riesgos de la IA en distintos ámbitos, desde la ciencia hasta la propaganda política, pasando por el arte.

En palabras de Herzog: "He visto películas, cortometrajes, completamente creados por inteligencia artificial, historia, actuación y todo, y parecen completamente muertos. Hay historias, pero no tienen alma. Son vacíos y sin alma".

Para el cineasta, la producción con IA no pasa de ser el "denominador común más bajo" del océano de información que circula en internet, incapaz de trascender y de generar la conexión emocional que sí puede lograr el arte humano.

No niega su utilidad

Herzog matizó que no rechaza la tecnología en sí misma: "No quiero descartarla por completo porque tiene posibilidades gloriosas y magníficas en la ciencia, en los farmacéuticos, en el transporte", dijo, aunque advirtió del peligro de que se convierta en un arma de guerra y propaganda, así como de su abuso en la creación cultural.

En su opinión, puede ser una herramienta válida si se utiliza de forma similar a como los estudiantes de su generación usaban diccionarios o calculadoras, siempre que se comprenda el concepto que hay detrás.

Es el leitmotiv del autor

La intervención conecta con la preocupación constante de Herzog por la búsqueda de la verdady la autenticidad en el arte, un tema recurrente en su obra cinematográfica y ahora también en su libro. La idea de que la inteligencia artificial pueda replicar, pero no sentir, pone sobre la mesa un debate candente en Hollywood, donde la frontera entre lo técnico y lo creativo se está desdibujando con rapidez.