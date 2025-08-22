WhatsApp tendrá su propio buzón de voz para llamadas perdidas

WhatsApp introducirá buzones de voz. La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo incorporará esta función, puesto que ya está disponible para probadores de la beta en Android. De este modo, cuando efectuemos una llamada y el receptor no la responda, podremos dejarle un mensaje de voz.

Su funcionamiento resultará muy sencillo. Actualmente, cuando llamamos a una persona por WhatsApp y esta no la coge, nos aparecen dos opciones: cancelar o llamar otra vez. Según WABetaInfo, quien ha desvelado la novedad, aparecerá una tercera: grabar un mensaje de voz. Al grabarlo, este se mostrará en el chat, justo debajo del aviso de llamada perdida. Será algo diferente a los clásicos mensajes de audio que enviamos.

WhatsApp reinventa el buzón de voz

Los buzones de voz son, en esencia, notas de audio. Esto último es algo que ya tiene WhatsApp desde hace varios años. Sin embargo, en este caso, la clave radica en la inmediatez: en vez de tener que cancelar la llamada, se nos dará la opción de grabar un mensaje de voz directamente desde la interfaz de esta.

O sea, cuando llamemos y no nos lo cojan, aparecerá esta opción, al margen de cancelar la llamada o llamar de nuevo. De este modo, todo será más rápido. Se gana en velocidad, aunque la esencia de dejar un audio sea prácticamente la misma.

La tercera opción (izquierda) y la opción de grabar un mensaje desde el chat (derecha) WABetaInfo

Además, tendremos la posibilidad de dejar un mensaje de voz tras una llamada fallida desde la propia conversación, tras haber salido de la llamada. Cuando efectuemos una llamada y esta no sea respondida, así se mostrará en el chat de la plataforma. En este caso, nos aparecerá la opción "Grabar un mensaje de voz" justo debajo del mensaje de la llamada.

En cuanto a cuándo esta función llegará a todos los usuarios, según WABetaInfo, de momento solo está disponible para los probadores de la beta de Android. No hay fecha de llegada para la versión completa, ni tampoco se ha probado en los usuarios de la beta para iOS. No obstante, lo más seguro es que tarde o temprano los buzones de voz de WhatsApp acaben llegando a todos los usuarios, sin importar el sistema operativo.