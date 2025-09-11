Xiaomi confirma la fecha del lanzamiento global de HyperOS 3

Hace unos días, Xiaomi compartió un post en X en el que anunció que los nuevos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro se presentarán a nivel mundial en un evento que se celebrará el próximo 24 de septiembre y ahora el gigante chino ha confirmado que también aprovechará dicho evento para lanzar oficialmente la variante global de HyperOS 3, la última versión de su capa de personalización basada en Android.

HyperOS 3 llegará a Europa el próximo 24 de septiembre junto a los nuevos Xiaomi 15T

Hace tan solo unos días, la cuenta oficial de Xiaomi HyperOS en X, la antigua Twitter, publicó un post en el que, citando el post del lanzamiento de los Xiaomi 15T, anunció "grandes sorpresas" para el próximo 24 de septiembre de 2025.

Esto quiere decir, sin ningún género de dudas, que esta será la fecha elegida por Xiaomi para presentar oficialmente la versión global de HyperOS 3, un nuevo sistema operativo que, tras ver la luz en tierras chinas hace unas semanas, aterrizará en Europa, Latinoamérica y otros países en un par de semanas.

HyperOS 3 es una variante renovada del sistema operativo de Xiaomi para dispositivos con Android y llega cargada de novedades, ya que promete un rendimiento un 21% superior en la apertura de aplicaciones, un consumo energético un 10% más eficiente y una reducción del 4% en la carga del procesador respecto a la versión anterior y contará con una nueva interfaz al más puro estilo de iOS 26 en la que destaca la 'Xiaomi Super Island', una versión mejorada de la isla dinámica de los últimos iPhone.

Pero eso no es todo, porque HyperOS 3 también trae consigo nuevas herramientas impulsadas por IA y un rediseño de los iconos con un aspecto mucho más minimalista.

HyperOS 3 es la última versión del sistema operativo de Xiaomi Xiaomi

Asimismo, se espera que llegue a más móviles de lo previsto, ya que los últimos modelos lanzados por Xiaomi recibirán una versión basada en Android 16 y otros muchos más antiguos que ya llevan un tiempo en el mercado se actualizarán con una variante basada en Android 15.

Sea como fuere, tan solo tendremos que esperar un par de semanas para conocer todos los detalles de HyperOS 3, una nueva capa de personalización que llegará en forma de programa Beta a los primeros usuarios antes de ser desplegada ampliamente en los terminales de la marca china.