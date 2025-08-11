Xiaomi supera a Apple en Europa y ya es la segunda marca que más móviles vende

Xiaomi ha vuelto a ser la gran protagonista del último informe de mercado elaborado por Canalys. La compañía con sede en Pekín ha superado a Apple en volumen de ventas durante el segundo trimestre de 2025, consolidándose como el segundo mayor fabricante del continente, justo por detrás de Samsung.

Los datos son contundentes y reflejan un cambio de paradigma en el sector. Xiaomi ha alcanzado una cuota de mercado del 23%, impulsada por un espectacular crecimiento interanual del 11%. Este ascenso no solo le permite escalar una posición en el ranking, sino que lo hace a costa de los dos gigantes que, desde hace años, han dominado este terreno con puño de hierro.

Apple, por su parte, cae al tercer puesto con un 21% de cuota de mercado, lo que supone una bajada del 4% respecto al mismo período del año anterior. La estrategia de Xiaomi en Europa, basada en una combinación de precios competitivos y tecnología cada vez más puntera, sobre todo en el segmento de la gama alta, está funcionando a la perfección.

Xiaomi pisa el acelerador mientras sus rivales directos frenan

Aunque pueda parecer un movimiento sorprendente, los datos demuestran que este "sorpasso" no es una casualidad, sino la consecuencia de dos tendencias opuestas. En un mercado tan increíblemente competitivo como el europeo, Xiaomi ha logrado crecer de forma sostenida mientras que sus principales competidores no han hecho más que retroceder4.

Samsung, que se mantiene como líder con un 31% de cuota, ha sufrido una dura caída del 10%, mientras que Apple parece haberse estancado.

Los datos muestran un panorama similar al que ya hemos visto en el mercado español a lo largo de los íultimos años. Xiaomi, con su inmenso catálogo de smartphones que abarca desde la gama de entrada hasta verdaderos flagships como el Xiaomi 15 Ultra, se ha convertido en la opción preferida por millones de usuarios, que pueden encontrar el dispositivo de la marca más adecuado sea cual sea su presupuesto. La pregunta es, ¿conseguirá alcanzar el top 1 como ya lo hizo en el mercado español?