Xiaomi también innova en el hogar: así es su nueva lavadora que parece venir del futuro

Además de los smartphones, las tablets y los auriculares inalámbricos, Xiaomi es un fabricante que destaca por contar con una amplia gama de dispositivos inteligentes para el hogar bajo la marca Mijia.

El catálogo de productos de Mijia no para de crecer con aparatos que son cada vez más innovadores y si hace un mes el gigante chino presentó una nueva aspiradora inteligente de mano que limpia, friega y seca por menos de 200 euros, ahora la marca con sede en Pekín nos vuelve a sorprender con una lavadora que parece venida del futuro.

Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro, toda la información

Comol podemos leer en el medio XIAOMI ADICTOS, la firma china acaba de presentar oficialmente en su país natal la nueva Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro, una lavadora de carga frontal que es la primera del mercado en contar con tres tambores de lavado totalmente independientes.

Esto quiere decir que, con esta nueva lavadora de Xiaomi, vas a poder lavar, al mismo tiempo, prendas blancas, negras y de color, sin miedo a que se transfieran los colores entre ellas. Así, la nueva Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro dispone de una capacidad total de 10 kilos y cuenta con un tambor principal más grande que es ideal para lavar prendas grandes como pantalones o sabanas y otros dos tambores más pequeños que son perfectos para lavar ropa interior, calcetines y otro tipo de prendas pequeñas.

Además, gracias a la Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro también ahorrarás agua y detergente, ya que cada tambor es completamente independiente de los otros dos y no necesitarás poner en marcha toda la lavadora para lavar solo la ropa interior.

Por supuesto, esta nueva lavadora de Xiaomi también es tremendamente inteligente, ya que integra un sistema de dosificación automática de detergente, el cual es capaz de calcular la cantidad exacta para cada lavado y dispone de conectividad Wi-Fi para que puedas controlarla de forma remota usando la app Xiaomi Home.

Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro, disponibilidad y precio

La nueva Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro ya ha sido presentada en China, pero la marca asiática todavía no ha desvelado ni la disponibilidad ni el precio de su nueva lavadora inteligente. Esto quiere decir que todavía no sabemos si esta lavadora llegará al mercado global o si, por el contrario, será exclusiva del mercado chino.