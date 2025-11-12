Xiaomi trae a España su freidora de aire más avanzada: 6,5 litros de capacidad y 1.700 W de potencia por menos de 90 euros

A lo largo de estos últimos meses, Xiaomi está renovando su catálogo de freidoras de aire en el mercado global con nuevos modelos que destacan por contar con una gran relación calidad-precio. Así, tras presentar, hace un mes, la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L, una freidora de aire con dos cestas verticales para cocinar 4 platos a la vez, ahora la marca pekinesa acaba de lanzar en España la Xiaomi Air Fryer 6.5L, una freidora de aire con 6,5 litros de capacidad y con una potencia de 1.700 W que puede ser tuya por menos de lo que piensas.

Xiaomi Air Fryer 6.5L, toda la información

Obviamente, lo primero que llama la atención de la nueva Xiaomi Air Fryer 6.5L es su capacidad, ya que sus 6,5 litros son suficientes para preparar comidas para dos o más personas en un periquete.

Además, esta nueva "air fryer" está equipada con un sistema de ventilador de doble aleta y con una placa de fritura 3D que prometen una circulación de aire caliente de 360 grados que te permitirá cocinar un plato sin necesidad de abrir la cesta a mitad de cocción para darle la vuelta a los alimentos.

Tampoco se queda corta en potencia la Xiaomi Air Fryer 6.5L, puesto que está equipada con un motor de 1.700 W y nos ofrece un rango de temperaturas que van desde los 40 °C hasta los 210 °C, algo que la hace ideal no solo para asar o gratinar platos de tal forma que sus ingredientes queden crujientes, sino también para deshidratar alimentos a baja temperatura.

Las principales características de la Xiaomi Air Fryer 6.5L Propio

Asimismo, Xiaomi asegura que esta nueva freidora de aire es hasta un 51% más eficiente que un horno tradicional, así que además de ahorrar tiempo respecto al cocinado en horno, también reducirás la factura de la luz.

Otros de los aspectos clave de la Xiaomi Air Fryer 6.5L son que apuesta por un mantenimiento fácil y por una gran sencillez de uso. Así, la bandeja de 6,5 litros de esta freidora de aire está fabricada con un interior metálico que es resistente a las altas temperaturas y a la corrosión para que no se deteriore con el paso del tiempo y tanto esta cesta como el resto de accesorios se pueden fregar en el lavavajillas, algo que nos permitirá descansar en el sofá tras preparar la cena.

En lo que respecta a la facilidad de uso debes saber que esta "air fryer" dispone de un panel externo que te permite escoger entre 7 modos de cocinado predeterminados (patatas fritas, muslo de pollo, filete, pescado, verduras, pizza y tarta) y que también te ofrece un modo manual para que configures, por ti mismo, tanto la temperatura como el tiempo de cocción usando las más de 100 recetas online que se incluyen con esta freidora.

Xiaomi Air Fryer 6.5L: disponibilidad y precio

La nueva Xiaomi Air Fryer 6.5L ya se puede comprar en España a través de la tienda oficial de la marca en nuestro país por tan solo 89,99 euros, un precio realmente competitivo para una freidora de aire con una gran capacidad y con unas prestaciones propias de dispositivos más caros.