Xiaomi vuelve a romper el mercado: su nuevo monitor tiene un panel IPS de 120 Hz y cuesta menos de 100 euros

Si hace unas semanas, Xiaomi confirmó el precio en Europa de la nueva serie Redmi 15, la cual estará compuesta por 3 modelos: los Redmi 15, Redmi 15 5G y Redmi 15 5C, ahora el gigante chino acaba de renovar su catálogo de monitores gaming asequibles dentro de la marca Redmi con el nuevo Redmi A27Q 2026, un monitor que destaca por contar con un panel IPS de 120 hercios y con un precio que se sitúa por debajo de los 100 euros al cambio.

Redmi A27Q 2026, toda la información

La edición de 2026 del Redmi A27Q apuesta por un diseño moderno y elegante con un bisel más delgado tanto en los laterales como en la parte superior de monitor, algo que te permitirá colocar varios monitores uno al lado del otro sin que haya apenas espacio entre ellos.

Además, este nuevo monitor barato de Xiaomi cuenta con un soporte ajustable gracias al cual podrás colocar la pantalla tanto en horizontal como en vertical.

Las principales características del Redmi A27Q 2026 Xiaomi

Prescisamente, el elemento clave del Redmi A27Q 2026 es su pantalla IPS de 27 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 píxeles, un brillo máximo de 300 nits y una tasa de refresco de 120 hercios. Aquí es donde encontramos la principal diferencia entre este modelo y el de 2025, ya que este último tiene un panel del mismo tamaño y resolución, pero con una tasa de refresco de tan solo 100 hercios.

Asimismo, la pantalla del nuevo Redmi A27Q 2026 cuenta con una profundidad de color de 8 bits, con un 98 % de cobertura DCI-P3 y un 100% de cobertura sRGB.

Tampoco se queda corto en conectividad el nuevo monitor barato de Redmi, ya que integra un puerto DisplayPort 1.4, un puerto HDMI 2.0 y un conector jack de auriculares de 3,5 milímetros.

Redmi A27Q 2026: disponibilidad y precio

El nuevo Redmi A27Q 2026 ya está disponible para su compra en China a través de la tienda JD.com con un precio de 799 yuanes, unos 95 euros al cambio y todavía no sabemos ni cuando llegará al mercado global ni a que coste lo hará.