YouTube se asocia con Bandsintown para acercar a los usuarios a la música en vivo

YouTube y Bandsintown han sellado una alianza histórica para transformar la forma en que los fans descubren la música en vivo. Desde ahora, la plataforma líder en eventos será el proveedor exclusivo de listas de conciertos en YouTube y YouTube Music, integrando los directos en la experiencia audiovisual diaria de millones de usuarios.

La asociación permitirá a los seguidores descubrir conciertos mientras ven vídeos y Shorts, consultan canales oficiales de artistas o navegan por la página principal de YouTube. Además, se sumará una función de notificaciones push que avisará de los shows más cercanos, acercando la experiencia del directo a la vida cotidiana de los fans.

Un paso adelante para artistas y fans

Con esta integración, los artistas que publiquen sus giras en Bandsintown for Artists verán cómo sus conciertos aparecen automáticamente en YouTube. Esto aumenta la visibilidad y, al mismo tiempo, impulsa la venta de entradas, un factor crucial para la carrera de los músicos en un momento donde el directo es vital.

Los festivales, salas y promotores que trabajan con Bandsintown Pro también saldrán beneficiados al ver sus eventos destacados en YouTube. Se trata de una nueva ventana para la industria musical, que ahora podrá llegar a una audiencia global de miles de millones de usuarios activos cada mes en la plataforma.

Fabrice Sergent, cofundador de Bandsintown, destacó que esta alianza reafirma la misión de la compañía: crear valor y oportunidades para artistas de todos los tamaños y géneros. En un contexto en el que los músicos buscan nuevas fuentes de ingresos, YouTube se convierte en un socio esencial para visibilizar y vender entradas.

La estrella del pop Sabrina Carpenter es la primera artista destacada en esta colaboración. Tras brillar en Lollapalooza, sus fechas de gira aparecerán ahora tanto en su canal de YouTube —donde suma 12 millones de suscriptores— como en Bandsintown, con más de un millón de seguidores pendientes de sus próximos conciertos.

Esta alianza con YouTube refuerza la expansión de Bandsintown en la industria digital. En los últimos 18 meses, la compañía se ha convertido en proveedor clave de plataformas como Google, Spotify, Apple o Shazam. Con más de 700.000 artistas y 65.000 salas registradas, gestiona el mayor catálogo de música en vivo del mundo.