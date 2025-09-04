YouTube Premium Lite ya está disponible en España: pagarás y verás anuncios

Cuando uno piensa en buscar un vídeo la primera idea que se pasa por la cabeza siempre es hacerlo en YouTube. Esto es algo que no ha cambiado ni siquiera en los tiempos modernos, en los que la presencia de anuncios en la plataforma de vídeos es cada vez más notable y frecuente.

Para evitar esas interrupciones en forma de mensaje publicitario tan solo había dos posibilidades en España, y eran costosas: contratar el plan Premium de YouTube por 13,99 euros al mes en la modalidad individual o los 25,99 euros mensuales del plan familiar, ese que ahora parece que la compañía de Google comienza a perseguir.

Sin embargo, Google anuncia una novedad en forma de suscripción económica, aunque no parece perfecta. Tampoco lo fue durante varios días la suscripción más cara para un número importante de suscriptores, que pese a pagar por evitar anuncios tenían que lidiar con ellos hasta que Google subsanó la incidencia.

Suscripción económica y por tanto recortada

Descripción del nuevo Premium Lite de YouTube disponible en España Difoosion

Volviendo a la novedad, hablamos de algo que a comienzos de este año 2025 YouTube lanzó de forma oficial: YouTube Premium Lite, una versión más económica que permite ver la mayoría de los videos sin publicidad, aunque con algunas excepciones.

La lista de países que tenían disponible la opción de suscribirse a Premium Lite se ha ido actualizando por parte de Google, y en ella también está ahora España. Y tal como hemos podido comprobar el plan está disponible aunque no para todo el mundo, por lo que es posible que nos encontremos ante un despliegue escalonado por parte de Google.

De este modo los usuarios de YouTube que consideren optar por esa suscripción económica al plan Premium de bajo coste de la plataforma tendrán que pagar 7,99 euros al mes y contarán con un mes de regalo, aunque hay que tener en cuenta que este será un detalle para aquellos que no hayan tenido contratado un plan Premium de forma previa y que no hayan disfrutado de ningún periodo de prueba gratuita por parte de la plataforma.

Opción de escoger el plan Premium Lite y el mes de prueba gratis Difoosion

¿Dónde están los recortes?

Cuando hablamos de un plan de suscripción recortado en cuanto a precio es imposible que ese recorte no vaya ligado también a las ventajas. En este caso, el Premium Lite de YouTube elimina los anuncios que saltan durante la reproducción de los vídeos, pero lo que no elimina es el contenido patrocinado que se mostrará en los vídeos realizados por creadores de contenido y demás profesionales que tienen su espacio en la plataforma. De igual modo, la propia compañía aclara que también podrían saltar algunos anuncios en situaciones como “en contenido musical, en Shorts y cuando hagas búsquedas o navegues”.

Por tanto, nos encontramos ante una opción que, como la propia Google indica, permite “menos interrupciones para que puedas ver la mayoría de los vídeos de YouTube y de YouTube Kids sin anuncios”, aunque no en todos los espacios ni contenidos.

Por supuesto, si lo que el usuario quiere es disfrutar de YouTube Music sin anuncios debe saber que esta suscripción de bajo coste tampoco tiene influencia en ese servicio, por lo que los anuncios seguirán ahí salvo que se opte por la modalidad Premium. De igual modo, con Premium Lite tampoco se accede a la descarga de vídeos ni a la reproducción en segundo plano.

Estamos por tanto ante un nuevo plan de suscripción que como su propio nombre indica llega con un recorte en cuanto al precio, pero también en cuanto a las prestaciones que ofrece, y es que YouTube Premium Lite tan solo eliminará la presencia de anuncios durante la reproducción de vídeos de videojuegos, moda, belleza, noticias y otras temáticas. En todo lo demás, las interrupciones publicitarias seguirán ahí salvo que se opte por las suscripciones Premium individual o familiar que exigen rascarse más el bolsillo.