YouTube no te seguirá aburriendo con vídeos que no te interesan: podrás dejarle claro qué quieres ver

El algoritmo de recomendación de YouTube es uno de los más criticados. Millones de usuarios se quejan de que los vídeos que la plataforma muestra en su sección de Inicio no les interesan o que ya los han visto. Por ello, YouTube ha lanzado una nueva función basada en inteligencia artificial para mejorar las recomendaciones.

No es que dicha función entienda mejor lo que buscas, es que podrás pedirle directamente el tipo de contenido que quieres. Solo tendrás que escribir lo que te gusta para que la plataforma actualice los vídeos que te muestra. Es una forma de refrescar esta sección para no depender del algoritmo.

Borrón y cuenta nueva en las recomendaciones

Google ha anunciado en su página de soporte el despliegue de 'Your Custom Feed', una función que podemos traducir como 'Tu feed personalizado', siendo el feed, el contenido que muestran las redes sociales a sus usuarios. Cada persona tiene un feed, a ti no te aparece lo mismo en YouTube a mí.

No obstante, se trata de una novedad solo disponible para pocos usuarios. La gran G ha indicado que es un experimento, por lo que, al menos de primeras, solo se mostrará a una pequeña cantidad de personas. En caso de que tenga éxito, lo más probable es que se extienda a la totalidad de los consumidores.

¿Cómo funciona? Según detalla Google, a los usuarios que les aparezca, lo hará en forma de recuadro de texto en la esquina superior izquierda, debajo del botón "Inicio". Aquellos afortunados podrán pulsarlo para escribir lo que quieren ver. Tras ello, la página de inicio se refrescará con el tipo de contenido indicado.

Por ejemplo, en el recuadro puedes poner "Vídeos de cocina vegetariana", "Peleas de boxeo olímpico", "Mejores directos de Taylor Swift", "Historias del cine turbias" o "Vídeos para aprender a programar". Sin embargo, esto solo son algunos ejemplos que se me han ocurrido, serás capaz de escribir lo que desees.

Esta nueva funcionalidad es una forma de limpiar las recomendaciones. Uno de los problemas del algoritmo de YouTube, aunque esto se comparte con otras redes sociales, es que una vez pulsamos en un tipo de contenido, la plataforma se fija demasiado en él y nos muestra todo el rato vídeos del estilo. Esto acaba resultando una pescadilla que se muerde la cola, y un bucle difícil de escapar.

De este modo, mediante la inteligencia artificial, podremos "comenzar de 0" en cuanto a recomendaciones. Ni siquiera tendremos que ver vídeos para que un algoritmo comprenda lo que queremos reproducir, solamente con decírselo nos mostrará lo que deseamos. Al menos es así en la teoría, puesto que queda ver cómo opera la función en la práctica y si es realmente útil.