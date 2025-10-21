Yuval Noah Harari, experto en tecnología e historiador, compara la IA con la inmigración: "millones o miles de millones de inmigrantes de IA que quitarán los trabajos de la gente y tendrán ideas culturales muy diferentes"

Cuando se analiza un nuevo avance la tendencia lleva a enumerar aquellos aspectos en los que puede tener utilidad. La evolución llega para mejorar la vida de las personas en tantos aspectos como sea posible, aunque en ocasiones el foco se centra por completo en las promesas y se aleja de los riesgos y las complejidades que expertos como Reid Blackman señalan cada vez que tienen ocasión.

El filósofo y experto en tecnología israelí Yuval Noah Harari no quiere que esto suceda con la inteligencia artificial. Por ello, trata de poner sobre la mesa algunas cuestiones relativas a ella y sobre las que se pasa de puntillas de manera habitual, cuando los máximos dirigentes de las compañías inmersas en proyectos de desarrollo de modelos y asistentes conversacionales y generativos detallan los siguientes pasos de sus caminos.

Los riesgos de la evolución privada de la IA

Entre ellas, una que, explicada por el propio historiador, parece obvia y sin embargo apenas se escucha o lee sobre ella: con tantas compañías trabajando de manera propia en sus modelos de inteligencia artificial, jamás podrá haber una inteligencia artificial común, sino que lo que habrá son diferentes modelos, cada uno con sus capacidades y sus opciones de condicionar el mundo del mañana y que, además, llegan a un ritmo que dificulta la adaptación a ellas.

Así lo expuso Yuval Noah Harari el pasado mes de junio en las jornadas organizadas por el diario estadounidense Wall Street Journal tituladas WSJ Leadership Institute. En ellas, el escritor israelí, autor de obras como Sapiens: de animales a dioses o Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA dejó claro su punto de vista acerca del riesgo actual ante tantas empresas trabajando en intereses propios que tal vez se alejen del interés común: “¿Qué sucede en las sociedades de IA cuando millones de IA compiten entre sí? Simplemente no lo sabemos. Ahora bien, esto no es algo que puedas simular en los laboratorios de IA”, señaló durante su intervención.

Para Harari, la consecuencia de capacitar a tantos modelos de manera propia no es sino el caldo de cultivo ideal para que la cuestión acabe en conflicto: “La IA no será una gran IA. Estamos hablando potencialmente de millones o miles de millones de nuevos agentes de IA con diferentes características, nuevamente, producidos por diferentes empresas, diferentes países”, destacó el filósofo israelí.

Unas diferencias que tendrían su eco según Yuval Noah Harari en materia de religión, financiera o laboral, tres cuestiones que de forma habitual suelen denunciar quienes apuntan a las crisis migratorias, algo que, sin embargo y bajo la opinión de Harari, no se está teniendo en cuenta con la inteligencia artificial, cuando en realidad podría tener las mismas consecuencias:

“Y estos inmigrantes con IA o inmigrantes digitales no necesitan visas; no cruzan el mar en algún barco destartalado en mitad de la noche. Vienen a la velocidad de la luz. Deberían estar mucho más preocupados por los inmigrantes digitales que por los inmigrantes humanos”

Una reflexión que Yuval Noah Harari hizo de manera directa en su intervención interpelando a los partidos de extrema derecha de Europa, tratando de poner de relieve el potencial que pueden tener tantos modelos de inteligencia artificial llegando al día a día sin un denominador común y sin una regulación y control que Harari defiende y expone con ejemplos en los que queda clara cierta falta de coherencia en prevención y vigilancia.