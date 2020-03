¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en mi teléfono móvil?

El dato es clave: el coronavirus resulta estable durante varias horas o, incluso, días en aerosoles y diversas superficies. Así lo recoge un estudio publicado en The New England Journal of Medicine y elaborado por un equipo de científicos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton en Estados Unidos.

Para llegar a esta conclusión, los autores han recreado cada uno de los estadios de la vida del COVID-19

Para realizar este experimento, los autores han recreado cada uno de los estadios de la vida del COVID-19: desde que una persona infectada deposita el virus sobre un material después de toser hasta que éste muere . Y, para conseguirlo, han utilizado muestras reales del patógeno. Así han llegado a la conclusión de que SARS-CoV-2 es capaz de sobrevivir en aerosoles durante un tiempo máximo de tres horas, hasta cuatro horas en el cobre, hasta 24 horas en el cartón y hasta dos o tres días en el plástico y el acero inoxidable.

¿Y en el caso de objetos tan cotidianos como el teléfono móvil, el teclado del ordenador o el ratón? En estos supuestos, la investigación mantiene que podría sobrevivir 24 horas. Por lo que se recomienda limpiarlos con frecuencia para evitar que se conviertan en un foco de infección.

Cómo limpiar el móvil para acabar con el coronavirus

Según un estudio publicado por la Universidad de Arizona (Estados Unidos), un smartphone tiene 10 veces más bacterias que la taza de un inodoro. Y, sobre todo, nueve de cada 10 contiene un microbio potencialmente propagador de alguna enfermera. ¿El motivo? Estos dispositivos están en constante contacto con nuestras manos. De esta forma, por mucho que tengamos una higiene estricta, si seguidamente cogemos un móvil, ésta no habrá servido de mucho.

Limpiarlo cada cierto tiempo te permitirá evitar algún que otro susto para tu salud y, además, mejorará su rendimiento. ¿Cómo? Tal y como recoge Popular Science, la norma más importante en estos casos es mantener alejado los productos abrasivos comunes (como, por ejemplo, lejías y detergentes) del terminal, por mucho de que estos sean resistentes al agua. Teniendo esto en cuenta, bastará con seguir estos sencillos pasos.