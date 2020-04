Coronavirus: Cómo pagar con el móvil para no infectarse al tocar billetes, monedas o tarjetas

Piénselo. Usamos el teléfono móvil para escuchar música, para consultar periódicos, para conversar con amigos, para ver series, para medir el ejercicio diario o para jugar, entre otras tantas cosas. El hecho de poder utilizarlo como método de pago es tan sólo una mejora que tarde o temprano tenía que llegar. Y que se ha convertido especialmente interesante en pleno brote de coronavirus. ¿Por qué motivo? Porque los billetes europeos se contaminan más fácilmente con microbios que las monedas. Y, a pesar de ello, las monedas que se hacen de metales antimicrobianos como el cobre tampoco impiden por completo que sean fuentes de contaminación. Así lo advierte el último estudio del profesor Johannes Knobloch, del Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf.

Pagar con el teléfono resulta sencillo, ahorra tiempo y también es más seguro que hacerlo con billetes o monedas

Hoy, no es raro encontrar en la cola del supermercado a más de uno que acerque su terminal al datáfono. Resulta sencillo, ahorra tiempo y también es más seguro. Pues nada más llegar a casa, lo puedes desinfectar con suma facilidad. Tanto es así que cada vez son más los establecimientos en los que es posible pagar con el smartphone como si de una tarjeta de crédito se tratara. Pero, ¿cuáles son los pasos para poder hacerlo?, ¿qué app me tengo que bajar?, ¿son igual de seguros estos servicios?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), para pagar con el teléfono móvil en cualquier establecimiento hay que tener en cuenta tres cuestiones previas:

Tener un móvil con NFC (Near Field Communicaction), es decir, la tecnología inalámbrica de corto alcance que permite transmitir datos entre dos dispositivos. El funcionamiento es similar al de las tarjetas contactless y, al igual que con éstas, resulta suficiente acercar el dispositivo al TPV para efectuar el pago.

Configurar una app de pagos (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay o la app del banco correspondiente).

Y, por último, que la tienda disponga de un TVP o datáfono contactless. Con todo ello, el proceso habrá finalizado. Es sencillo.

Cómo pagar con el móvil

Para desarrollar esta operación debes seguir los siguientes pasos pasos:

Contar con un móvil con chip NFC y tenerlo activado.

Descargarte una app compatible con las tarjetas de tu banco. Si tienes un iPhone tan solo podrás pagar con Apple Pay. Si tienes un Android tienes varias posibilidades para pagar con el móvil: por un lado, están las apps que agrupan varias bancos a la vez, como pueden ser Samsung Pay o Google Pay, pero también podrías configurar tu tarjeta para pagar con ella a través del móvil desde la propia app del banco

Esperar a que el vendedor introduzca el importe de la compra en el TPV contacless .

Desbloquear la pantalla de tu móvil (ojo, no hace falta hacer nada más, ni abrir ninguna app)

Acercar tu smartphone al TPV por la zona en la que se encuentra el chip NFC (normalmente suele ser la parte superior del teléfono).

Introducir el PIN de tu tarjeta en el teclado del TPV si es que tu compra es superior a 20 euros. Si no, este último paso no será necesario.

¿Qué ventajas tiene?

Según la Oficina de Seguridad del Internauta, la principal ventaja de usara este método es la rapidez con la que podemos realiza la operación: basta acercar el dispositivo al terminal de cobro y de forma instantánea se llevará a cabo la transacción. También destaca por su comodidad. Podemos olvidarnos de llevar la cartera cargada de tarjetas y siempre tendremos disponible un medio de pago. Y, por último, resulta fácil de usar. Tan sólo hay que instalar la app, dar de alta nuestras tarjetas y ya dispondremos de un medio de pago rápido, cómodo y seguro con el que realizar nuestras compras.

¿Es seguro?