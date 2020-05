Ahora que el coronavirus nos ha obligado a pasar la mayor parte del tiempo en casa, las conexiones a internet no dejan de aumentar exponencialmente. E, incluso, están siendo más duraderas de lo habitual. Sin embargo, si tu red es buena y, aún así, ver una serie o descargar un juego suponen una tortura, lo más probable es que exista un problema de conexión.

En esos casos, lo más normal es que aparezca mensajes como “conectado sin acceso a internet” o “wifi sin acceso a internet”, lo que nos indica que algo está ocurriendo con nuestro internet.

Los problemas más comunes de una conexión wifi tienen que ver con la velocidad de la misma, con que falle y nos quedemos sin conexión, con el router y con la calidad y potencia de la señal . A continuación intentamos dar solución a todos estos problemas.

Calidad y potencia de la señal

En una casa puede haber demasiadas interferencias y obstáculos (paredes, ventanas, electrodomésticos, muebles, etc) que pueden impedir que la señal wifi llegue con calidad y potencia a todas las habitaciones. Todo dependerá de dónde coloquemos el router. Cuanto más lejos coloquemos el router de las habitaciones a las que queramos llevar la cobertura, menor será la velocidad y la calidad de la conexión . De ahí que sea tan importante situar el router en un punto central del hogar.

Conexión lenta

En ese caso, prueba a colocar el router en el centro de la casa. Si eso no funciona el problema puede ser del propio router, por lo que tendrías que contactar con tu operadora para que te lo cambie.

También puede deberse a que no hay suficiente ancho de banda. Si, en ese momento, estáis varias personas conectadas y usando distintos dispositivos (portátiles, móviles, televisores, etc...) es probable que la velocidad de conexión wifi se haya reducido por la cantidad de aparatos conectados. La única solución es desconectar alguno de ellos que no se esté usando para que vaya más rápido.

Os aconsejamos configurar manualmente la red cuando activéis la wifi por primera vez. La mayoría de usuarios no lo hace, lo que significa que la mayoría usa por defecto los canales 1, 6 y 11. Muchos routers nuevos eligen de forma automática las frecuencias menos usadas cuando inician una sesión. No obstante, y para aseguraros, os aconsejamos seleccionar el canal de forma manual.

Pásate a un router modelo AC

Si queremos realmente un router que nos ofrezca una buena conectividad, os aconsejamos elegir los compatibles con WiFi AC (con el estándar de comunicaciones inalámbrico 802.11ac), que comenzaron a llegar al mercado en 2012 y que ofrecen un gran rendimiento. Se centran en la banda de 5 GHz para ofrecer mejor cobertura y velocidad y son capaces de proporcionar múltiples canales de comunicación de forma simultánea para abastecer a diferentes dispositivos al mismo tiempo.

Instala un amplificador wifi

Si la señal de vuestra wifi es muy débil siempre podéis echar mano también de esta opción. Los amplificadores mejoran la calidad en los lugares donde la cobertura es muy pobre . Estos detectan la red wifi que tenemos funcionando, copian sus parámetros más importantes como el identificador de red y los protocolos de seguridad y crean una nueva señal con el máximo de potencia para ampliar la cobertura. Su instalación es tan sencilla como enchufar el aparato en la habitación donde tengamos poca señal.

