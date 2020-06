Llega a España The Sero, la primera televisión vertical del mundo

Samsung sigue apostando por su tendencia lifestyle. Fruto de ello son sus nuevos televisores que acaban de llegar a España. La compañía ha incrementado esta gama de televisores, que hasta ahora se fundamentaba en los modelos The Serif y The Frame, con la llegada al mercado de un nuevo modelo, The Sero, caracterizado por un sistema de rotación que permite que el televisor disponga de un formato tanto vertical como horizontal. Estas innovaciones sientan las bases de un nuevo hito en el mercado de televisores, con formatos, diseños y una experiencia de visionado totalmente diferente.

The Sero es el único televisor del mundo que cambia entre la orientación horizontal y vertical, tal y como lo hace un smartphone

“Los usuarios cada vez son más exigentes en cuanto a su televisor, no sólo demandan una experiencia de visionado totalmente diferencial, sino que, además, desean que los equipos puedan integrarse completamente en sus estilos de vida. Es por ello por lo que desde Samsung se está redefiniendo la tecnología del mercado de televisor, combinando las últimas innovaciones para el panel Quantum LED, con un diseño único”, ha explicado Nacho Monge, director de Marketing de AV en Samsung Electronics.

2020 es el año del lanzamiento del nuevo hito: The Sero, el único televisor del mundo que cambia entre la orientación horizontal y vertical, tal y como lo hace cualquier smartphone . Este formato permite a los usuarios disfrutar de cualquier formato de contenido y cambiar la orientación de la pantalla, a través de la función mobile mirroring, con un simple comando a través del smartphone.

The Sero, que significa vertical en coreano, está pensado especialmente en las necesidades de millenials y Generación Z. Según IAB, un 92,3% de los usuarios ven la TV mientras utilizan el smartphone, principalmente los jóvenes, para chatear o ver sus redes sociales. The Sero ofrece la oportunidad de trasladar el timeline de las redes sociales o los vídeos que son únicamente verticales, como los de TikTok, a la pantalla, y que los usuarios tengan una experiencia más interactiva y completa con todo aquello que les gusta.

Su tecnología QLED, permite la reproducción del 100% del volumen de color, dando un paso más allá en la interacción entre smartphones y televisores, para mostrar contenido en una mayor calidad, y de una forma más fluida.

The Sero está disponible en España con 43 pulgadas, aúna funciones innovadoras de las pantallas premium de Samsung con un nuevo enfoque a nivel de imagen y sonido, para satisfacer las necesidades y los hábitos de una audiencia cada vez mayor que visualiza contenido nativamente en dispositivos móviles. Además, fue ganador del premio a la Mejor Innovación de CTA en CES de este año.

La renovación de las propuestas de The Serif y The Frame

En 2016, Samsung lanzó el primer televisor de diseño de Samsung, The Serif, y ha sido renovado en cuanto a su tecnología de imagen y con un innovador diseño, incluyendo nuevos colores como Blanco Nieve y Azul Cielo. The Serif ha sido reconocido por su innovador diseño en los reconocidos Premios de Diseño del Foro Internacional (iF) de este año.

Su icónico diseño, firmado por los hermanos Bouroullec, hacen que este televisor se funda como un objeto decorativo en el hogar, aportando una estética sofisticada en cualquier espacio, a la vez que permite reproducir hasta un millón de colores a cualquier nivel de brillo, en sus formatos de 43 y 49 pulgadas.

The Frame ha incluido en 2020 nuevos modelos de 32 y 75 pulgadas, incrementado las posibilidades de integrarse en cualquier tipo de espacio en el hogar. Además, The Frame incorpora funciones de Inteligencia Artificial, permitiendo a la tienda de arte sugerir diferentes obras de arte de acuerdo con los gustos del usuario. Además, en el apartado de Art Store, se puede acceder a un gran número de catálogos de importantes museos a nivel internacional y nacional para llevar el museo a tu propia casa, como el Museo Estatal Hermitage, el Museo Nacional del Prado con 48 obras o el Museo Nacional Thyssen Bornemisza con 44 obras.

The Frame también puede colocarse en la pared con el soporte No Gap (incluido en el televisor), o exhibirse artísticamente en cualquier soporte elegante de televisor. Preparado para combinarse con la estética de cualquier estilo decorativo, gracias a sus múltiples opciones de personalización con sus marcos magnéticos en cuatro colores diferentes: blanco, negro, madera beige y wengué.