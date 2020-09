Telefónica se ha adelantado a todas las predicciones y se ha convertido hoy en el segundo operador de España en ofrecer 5G. De esta forma, se adelanta a Orange y afirma que, según sus estimaciones, el 75% de la población española podrá acceder a esta tecnología antes de que acabe el presente año. Pero, ¿qué quiere esto decir?

Este cambio multiplicará la velocidad de las comunicaciones móviles hasta lograr picos de 1 a 10 Gbps

El anuncio ha sido realizado por el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, quien ha destacado que la puesta en marcha de la red de 5G “es un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de España”: “Llegan enormes beneficios. El 5G no es sólo una nueva generación de telefonía móvil, es una revolución por sus aplicaciones prácticas para todos los sectores y porque permite ampliar la cobertura de ultra banda ancha en las zonas rurales y en la España vaciada ”.

El 5G es la quinta generación de la red móvil, entendiendo como tal a cada una de las etapas que han ocurrido en la telefonía móvil desde su surgimiento. Así, cada una ha contado con sus características propias. Primero apareció el 1G analógico, que sólo permitía hablar por teléfono; le sucedió el 2G y los SMS; el 3G aportó el internet móvil, mientras que con el 4G llegó la banda ancha móvil, que permitió el visionado de vídeos en directo o la realidad virtual.

Este cambio multiplicará la velocidad de las comunicaciones móviles hasta lograr picos de 1 a 10 Gbps, más de lo que ofrece actualmente la fibra óptica. Esto servirá, por ejemplo, para descargarse una serie en el móvil en segundos. También conseguirá una reducción de la latencia, es decir, el tiempo de respuesta de la red desde que se da una instrucción a un dispositivo hasta que éste reacciona. Las mejoras de la red 4G han rebajado ese tiempo hasta los 30 milisegundos, pero el 5G lo llevará al entorno de 1 a 5 milisegundos, prácticamente a tiempo real. Esta mejora es clave en casos de uso como la conducción autónoma o la operaciones quirúrgicas llevadas a cabo de forma remota.

Sin embargo, la realidad es que no todos los smartphones podrán soportarlo. Sólo algunos de los que ya están en el mercado y los que están por venir se beneficiarán de sus ventajas. Estos son los teléfonos 5G disponibles por el momento :

Honor V30

Honor 30 Lite

Honor 30 Pro Plus

Honor X10

Honor X10 Max

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei Mate X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro Plus

LG Velvet

LG V60 ThinQ 5G

LG V50ThinQ

Motorola Edge

Motorola Edge Plus

Moto Z4

Moto Z3

MotoZ2 Force

Nokia 8.3 5G

Nubia X 5G

OnePlus 8 Pro 5G

OnePlus 8 5G

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 7 Pro 5G

Oppo Find X2 Pro

Oppo Ace 2

Oppo Reno 3 Pro 5G (solo en China)

Oppo Reno 4 Pro 5G (solo en China)

Oppo Reno 10x Zoom 5G

Realme X50 Pro 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A51 5G

Sony Xperia 1 II

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi Mix 3 5G

ZTE Axon 10s Pro

ZTE Axon 10 Pro 5G

Si tu teléfono no está en la lista quiere decir que no podrás disfrutar del 5G. En ese caso, tendrás que cambiar de terminal a otro más avanzado. O bien quedarte con el actual, disfrutando igualmente del 4G. Ese es el caso, por ahora, de los dispositivos de Apple. Si bien es cierto que sus móviles actuales no cuentan con este avance, hay rumores de que el próximo iPhone 12 sí lo hará.