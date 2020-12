Los peores móviles de la historia: feos, caros y fracasados

Seguro que recuerdas con cariño tu primer móvil. Y, de hecho, lo más probable es que ahora estés muy contento con tu último smartphone pero… ¿a que no has olvidado cómo se llamaba el peor móvil que has tenido? A continuación, encontrarás alguno de esos terminales que no entiendes cómo llegaron a salir al mercado. No es un misterio que se trata de algunos de los menos vendidos del mundo. Es normal. Pero, al mismo, eso revela un dato especialmente interesante: ¿por qué los fabrican y, posteriormente, los ponen a la venta? Por llamar la atención.

Si no puedes aspirar a la mejor pantalla, a la mejor batería o a la mejor velocidad, al menos, que hablen de ti por tu diseño

Dado que el mercado de los smartphones es uno de los más competitivos que existen, la única manera de diferenciarse es potenciando algo que la competencia no tenga . Si no puedes aspirar a la mejor pantalla, a la mejor batería o a la mejor velocidad, al menos, que hablen de ti por tu diseño.

Elfoid

Así es el Elfoid

Elfoid es un híbrido entre móvil y robot en miniatura creado por NTT Docomo y Qualcommque que, además de transmitir voz, reproduce los gestos y los movimientos de la persona con la que estás conversando. De ahí que, para hablar, no haya que acercarlo a la oreja sino tan sólo sostenerlo en la mano frente a nosotros. Dispone de unos altavoces y está revestido de un un gel blando que simula la piel. Por el momento, sigue en desarrollo.

HubblePhone

Así es el HubblePhone

Se podría decir que HubblePhone son cuatro pantallas que, unidas a través de un punto de conexión, forman un terminal de lo más futurista. Éstas, que se pueden articular de diversas formas, pueden alcanzar una resolución de hasta 4K. Además, el dispositivo posee dos procesadores Snapdragon 855, y dos baterías. Se pondrá a la venta este año por 2.700 euros.

Energizer P18K

Así es el Energizer P18K

Tiene 1,8 centímetros de grosor... lo que viene siendo un ladrillo de toda la vida. Sin embargo, su tamaño está más que justificado: el Energizer P18K es tan grueso porque en su interior acoge una enorme batería de 18.000 mAh, capaz de aguantar 50 días en modo reposo. Por otro lado, también presenta una pantalla de 6,2 pulgadas, una doble cámara frontal de 16 y 2 Mpx, ocho núcleos con 6GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Maple Phone

Así es el Maple Phone

Sí, no hay más que verlo. Es un móvil hecho completamente de madera. En concreto, de arce. Sus diseñadores Hyun Jin Yoon y Eun Hak Lee quisieron crear un nuevo concepto en el que juntar naturaleza y tecnología: el terminar, que es de tipo slide, posee cámara, teclado sensibles al tacto y una pantalla pequeña.

F88 Wrist Watch Mobile Phone

Así es el F88 Wrist Watch Mobile Phone

¿Quién no ha soñado de pequeño con un reloj-teléfono como el de los Power Rangers? CEC Corp hizo realidad el sueño de muchos niños hace ya 14 años con el F88. Por aproximadamente 1.000 euros, este dispositivo permite llamar, enviar mensajes, realizar videoconferencias a través de su cámara de tres megapíxeles o despertarte por las mañanas.

Runcible

Así es Runcible

Se define así mismo como el anti-smartphone por excelencia. Gracias a su diseño agradable y en madera, su principal objetivo es conseguir que relajes. O dicho de otro modo, no molestarte. Si bien es cierto que posee una pantalla circular de 2,5 pulgadas, un procesador Snapdragon de cuatro núcleos, WiFi, Bluetooth, 4G y una cámara de 7 MP, también lo es que no tiene altavoces. Por lo que no podrás oír las llamadas ni los mensajes.

Nokia 888

Así es el Nokia 888

En 2005, el diseñador Tamer Nakisci ganó el premio Nokia Benelux Design Awards, con un teléfono un tanto peculiar. El Nokia 888 presenta la forma de un brazalete, aunque realmente no esté pensado exclusivamente para llevarlo en la muñeca. Se retuerce al gusto y destaca, en otras cosas, por su reconocimiento de voz.

Xiang Yan Wang 3838

Así es el Xiang Yan Wang 3838

China nunca dejará de sorprendernos. Su Xiang Yan Wang 3838 es de todo menos desconcertante. Imita a la perfección paquete de cigarrillos de la famosa marca Chonghwa. Y es que, además de ser un dispositivo tecnológico con reproductor MP4 y lector de tarjetas microSD, su funda también permite guardar hasta siete cigarros. Un dos por uno disponible por algo más de 160 euros, aunque existen algunas versiones limitadas que pueden alcanzar los 1.200.

Anica S6

Así es el Anica S6

Sí, es lo que ves: un ratón de toda la vida que también permite hacer llamadas. Por 50 euros, Anica S66 te permite moverte por el ordenador con toda facilidad y, al mismo tiempo, reproducir música o enviar un mensaje gracias a tu pantalla de 1,62 pulgadas y su batería de 1.600 mAh.

Akyumen Holofone

Así es el Akyumen Holofone

Si lo comparamos con cualquier smartphone actual, prácticamente no encontraremos muchas diferencias. Sin embargo, el Akyumen Holofone sobresale por albergar un proyector de 35 lúmenes en su interior capaz de proyectar una pantalla de hasta 5 metros de largo.

Nokia 7280

Así es el Nokia 7280

Parece una barra de labios. Y así es. Con esa intención fue concebido. El Nokia 7280 es un terminal con cámara en el que una ruedecilla y control por voz extensivo reemplazan el teclado tradicional de cualquier otro dispositivo. Entre sus principales funciones destacan Bluetooth, alta velocidad de datos EDGE, cámara VGA con protector de lente, radio FM e infrarrojos.

Readius

Así es el Readius

Si por algo brilla Readius es por su pantalla de cinco pulgadas. Ésta se enrolla y desenrolla como si fuese un pergamino, lo que permite ahorrar mucho espacio. Esta apuesta de Polymer Vision fue una de las primeras en salir al mercado y consiguió atraer gracias a esa versión del llamado papel digital.

Je-Hyun Kim

Así es el Je-Hyun Kim

Es un móvil hecho con hierba. Ni más ni menos. Su creador, Je-Hyun Kim, lo creó para concienciar sobre la importancia del reciclaje. Funciona como cualquier otro teléfono sencillo de los 90. ¿Y qué pasa cuando muere? Muy sencillo, las partes que no sean biodegradables tendrán que se eliminadas y el resto lo hará naturalmente.

FL French Luxury

Así es el FL French Luxury

Para conmemorar el Día de la Independencia de Francia, MobiFrance creó hace unos años un teléfono-tributo. FL French Luxury llama la atención, precisamente, por su forma, que imita el símbolo francés por excelencia. Por lo demás, es un smartphone bastante clásico: pantalla táctil, cámara de 7,2 mega píxeles y altavoces a ambos lados.