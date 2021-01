“Di a mi mujer que no se puede reparar...”: la increíble nota que encontró un técnico al arreglar un móvil

“Dile a mi mujer que...”. Así comienza la surrealista nota que se encontró un técnico de telefonía a abrir el iPhone que una pareja le había dejado hace apenas una hora. Su objetivo, claro está, era repararlo y devolvérselo lo antes posible, pero lo que encontró en su interior le planteó un dilema que se ha vuelto viral en TikTok.

Entré en el taller y cuando lo abrí me encontré con esto dentro Relata @maniwarda en el vídeo publicado en su perfil

“Este cliente y su mujer vinieron hoy y me dieron este móvil para que lo arreglase. Les dije que genial, que se lo arreglaba" , relata @maniwarda en el vídeo publicado en su perfil. "Entré en el taller y cuando lo abrí me encontré con esto dentro”. Y es que en el interior del dispositivo no sólo estaba la controvertida nota escrita por el marido, sino también un billete de 100 dólares.

¿Qué es lo le pedía? Que no arreglara el dispositivo. “Por favor, di a mi mujer que el móvil no se puede reparar. Ella quiere revisar el historial de llamadas. Estos 100 dólares son para ti”. En ese momento, dudó entre aceptar el soborno o continuar con su trabajo. También se planteó la siguiente pregunta: ¿debería o no contárselo a la esposa?.

Pues bien. Tal y como lo relata en la red social, lo que ocurrió es que la mujer regresó en solitario un día antes del plazo acordado por el técnico para reparar el dispositivo. Entonces, en un acto de sinceridad, se lo confesó todo: primero, le contó lo que había ocurrido nada más irse la pareja y, después, le enseñó de inmediato la nota, frente a la que ella reaccionó llorando.

A continuación, en mitad de esa situación, la mujer le convence para que finalmente arregle el teléfono y haga como que nada de eso ha pasado. Pensaba que ella tan sólo quería comprobarlo, pero sin buscar ninguna consecuencia. La sorpresa llegó unos días después cuando el marido se plantó en la tienda, le reprochó que hubiera arreglado el smartphone y que es lo hubiera dado a su mujer. Tal fue su reacción que terminó por lanzarle una mampara justo antes de que el dueño de la tienda llamara a la policía.