Los ‘todoterrenos’ tecnológicos de las rebajas de enero

Este jueves, arrancaron las rebajas de invierno. Tradicionalmente, ésta suele ser la mejor época para adquirir prendas invernales al mejor precio, ya que la mayoría de los comercios se unen a esta campaña de descuentos. Sin embargo, la moda no es la única categoría en la que se pueden encontrar grandes ofertas, pues éstas se han ido extendiendo poco a poco a otras áreas como el menaje, la cultura y la tecnología.

En este último caso, podemos encontrar algunos de los gadgets más rompedores del último año a precios que los sitúan al alcance de todos los bolsillos.

Fujifilm Instax Mini 9

Así es la Fujifilm Instax Mini 9

Es uno de los grandes reclamos de los amantes de lo vintage. Se trata de una cámara instantánea analógica, en la que la imagen se plasma en la película fotográfica directamente. Dispone de un flash automático que no se puede desactivar, una velocidad de disparo fija de 1/60 segundos. También tiene un visor para tomar las fotografías y un contador que indica el número de fotos restantes . Aunque la característica que más destaca de este modelo es el espejo que se encuentra justo al lado de la lente para poder vernos mientras hacemos un selfie, lo que facilita mucho hacer este tipo de fotos sin tener que malgastar película por malos encuadres.

Precio: 97,83 euros

Amazon Kindle

Así es el Amazon Kindle

Es un básico, no hay duda. Y, sólo por eso, merece la pena. Este lector de libros electrónicos ha ido evolucionando con el paso de los años, con nuevas versiones de gama media y alta. Aunque no cabe duda de que es el Kindle más barato de todos, es la estrella del catálogo: si bien fue renovado en 2019 con luz frontal integrada, su precio ha seguido manteniéndose por debajo de los 100 euros. Además, está diseñado para la lectura de calidad y dispone de una pantalla táctil de alto contraste que se lee como el papel impreso, sin ningún reflejo, incluso bajo la luz del sol.

Precio: 74,99 euros

Samsung Galaxy Buds Live

Así son los Samsung Galaxy Buds Live

¿Qué tienen de particular estos auriculares más allá de su forma? Lo primero es que la cancelación de ruido funciona de un modo diferente al habitual. No bloquean casi todo, sino que permiten una experiencia inmersiva, ya que están diseñados para reducir frecuencias muy bajas y constantes. El objetivo es poder escuchar a alguien hablando a nuestro lado o si hay un anuncio en las cercanías . Además, resultan muy cómodos para llevar durante todo el día, recibir llamadas y escuchar música, pero a la hora de hacer actividad física puede haber un serio riesgo de caída de los auriculares. Para estos son más recomendables los Galaxy Buds Plus.

Precio: 149 euros

Google Home

Así es Google Home

Este dispositivo es sólo el comienzo para que su casa se vuelva inteligente. Basado en la inteligencia del asistente del gigante tecnológico, basta con empezar las frases con las palabras mágicas ok, Google , seguidas de nuestra petición: por ejemplo, “reproduce música en Spotify”. Inmediatamente, la plataforma entrará en el sistema de nuestro smartphone y llevará a cabo nuestra petición. No hay que perder de vista que Google Home es capaz de entender un gran número de órdenes, acatarlas y aplicarlas. Además, gracias a que puede usarse con otros elementos compatibles, podrán sumares nuevas ventajas al hogar e incorporarlas la rutina diaria.

Precio: 59 euros

Xbox Series X

Así es la Xbox Series X

La Xbox Series X es la videoconsola más potente que jamás haya producido Microsoft. Apuesta por un diseño minimalista con un toque vanguardista que, entre el color negro y la forma cuadrilátera, recuerda a One X. Es cierto que pesa 4,45 kilos, pero su plato fuerte es su procesador de ocho núcleos: ofrece 16 hilos que, en la práctica, significa que puede realizar hasta 16 tareas al mismo tiempo. Además, posee el menú inicial de juegos más variado y completo. Aprovechando el programa de compatibilidad con generaciones anteriores, Series X ejecuta todos los títulos de Xbox, Xbox 360 y Xbox One .

Precio: 499,99 euros