Por qué siempre hay que dejar un hueco en el plato al calentarlo en el microondas

Es cierto. Usar el microondas es bastante sencillo: con tan sólo toquetear un par de teclas podremos conseguir nuestros objetivos culinarios. Sin embargo, hay veces que no lo empleamos de la mejor forma posible. Que sí, que el fin lo has conseguido, aunque no de la manera óptima. Y puede tener sus consecuencias.

La buena noticia es que no eres el único y que tiene una solución rápida

Este es el caso: introduces un bol de arroz, le pones un minuto a temperatura máxima y la comida te sale medio fría. Entonces, vuelves a repetir la jugada y el resultado es aún mucho peor: se ha calentado demasiado y se ha apelmazado. Ahora, quita el arroz y pon cualquiera de los platos que te preparas a diario. Ocurrirá lo mismo. Pero, ¿por qué? La buena noticia es que no eres el único y que tiene una solución rápida: colocar los alimentos haciendo un hueco en el centro del plato.

Este sencillo truco llega después de que se viralizara el debate en el foro Reddit: los microondas funcionan a través de un campo electromagnético que cambia rápidamente de lado a otro, lo que explica que el plato interior gire constantemente. Durante el tiempo que dura el proceso, las moléculas de agua cargadas de energía electromagnética se revuelven, provocando una fricción entre ellas que genera el calor. Entonces, si es así, ¿por qué hay que hacer un hueco? Por la sal.

“Las moléculas de sal tienden a romperse con el agua”, explica el profesor Ramaswamy Anantheswaran a Mel Magazine. “Los iones de sodio y cloro crean calor al chocar en el campo electromagnético de oscilación rápida, dejando menos energía del microondas disponible para calentar en el centro del plato”. Esto explicaría el hecho de que, tras intentar calentar la comida, los bordes estén más calientes que en centro. Ya sean espaguetis, sopa o patatas. De ahí que, si haces un hueco en el centro, conseguirás solventar el problema.