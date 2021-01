“La sorpresa se la va a llevar el ladrón, porque en esa bolsa iban...”: el curioso robo que ha revolucionado Twitter

“Ahora ya estoy más tranquila. Os cuento esto porque es para reírse”. Así comienza su relato Camino Fuertes, una editora de libros que se ha vuelto viral en Twitter por un motivo que, por norma general, no hace tanta gracia: un robo. Su historia, en cambio, sí que tiene algún que otro toque cómico.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de enero, después de que la joven saliera de una cita médica

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de enero, después de que la joven saliera de una cita médica. De repente, mientras caminaba, un ladrón tiraba de una bolsa que llevaba consigo y se llevaba todo lo que había en su interior. El shock inicial poco a poco fue desvaneciéndose para dar lugar a una sensación raramente divertida. “Al final la sorpresa se la va llevar él, pues en el interior iban muestras de orina”, reconoció en la red social .

Ahora ya más tranquila, os cuento esto porque es para reírse.

HOY ME HAN ROBADO. Me han dado un tirón y han salido corriendo con la bolsa que llevaba.

Y al final la sorpresa se la va a llevar mi ladrón, porque en esa bolsa iban... muestras de orina.

A continuación, se presentaba el siguiente dilema: ¿debería denunciar o no? Lo primero que hizo fue dirigirse al centro de salud donde se había realizado las pruebas: “He ido sembrando el descojone allí donde se han enterado. La enfermera que me ha dado otro botecito resollaba al decirme: ‘Te diría que lo denunciaras, pero qué vas a decir en comisaría’ . Comedianta nata, yo”.

La historia de camino no ha tardado en volverse viral, hasta el punto de acumular casi 25.000 me gusta. “En fin, que estoy bien. Sólo me he llevado un susto. Había más orina de donde salió la que me robaron y en el centro de salud (quitando las risas) han sido muy comprensivos y me han repetido la prueba. Sólo espero que mi ladrón haga un unboxing de su botín. Creo que lo merezco”, sentenció al respecto.

En fin, que estoy bien. Solo me he llevado un susto. Había más orina de donde salió la que me robaron y en el centro de salud (quitando las risas) han sido muy comprensivos y me han repetido la prueba.

Las reacciones no tardaron en aparecer

Hace muchos años, a una vecina del barrio, le pegaron un tirón de la bolsa... ella se dirigia al vetereinario a llevar a su gato muerto.

Hace años recuerdo que le pasó a un chaval sacando al perro con una bolsa del corte inglés. Le pegaron un tirón y se llevaron la bolsa.



