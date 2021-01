“Eso nunca”: el tierno whatsapp de una abuela al enterarse de que su nieta ha dado negativo en la PCR

Se podría decir que ya forman parte de nuestras vidas. Tanto las PCR como los test de antígenos han dejado de ser algo puntual para convertirse en una cosa cada vez más presentes en nuestras vidas. La espera de los resultado, a veces, se hace demasiado larga... por ello, cuando por fin lees la palabra negativo al final de la hoja, un chute de energía recorre el cuerpo de forma tan veloz que lo primero que te sale es contárselo a tus allegados. Porque sí: esto también es una victoria contra el COVID-19.

Esa fue la sensación que tuvo la usuaria de Twitter @marysteavecole, que tan pronto recibió el diagnóstico, se lo contó a su abuela. “Le he escrito diciendo que soy negativa (en referencia a la PCR) y ella me ha contestado esto” , relata en Twitter, donde su historia se ha vuelto viral.

A los pocos minutos, la mujer le responde, aunque todo parece indicar que no ha interpretado bien el mensaje. Para ella, ese “soy negativa” de su nieta no tenía que ver con el COVID-19 sino con su estado de ánimo. Por lo que intentó animarla: “Eso nunca, se tienen días peores y días mejores”. El pantallazo publicado en la red social está arrasando y ya acumula 17.100 me gusta.

He escrit a la meva àvia dient q soc negativa (referintme a la PCR) i m’ha contestat això: pic.twitter.com/n127fcSegp — *nora (@marysteavecole) January 24, 2021

