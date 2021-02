Así van a intentar robarte el dinero que saques de un cajero automático

El arte para robar tu dinero parece no encontrar techo. Da igual lo perfeccionado que esté porque siempre, al poco tiempo, aparece un nuevo mecanismo que lo supera. Si bien, poco a poco, nos hemos tenido que acostumbrar a tapar con las manos los números de teclado a la hora de sacar dinero o a controlar nuestra tarjetas para evitar posibles clonaciones, ahora llega el siguiente nivel. Se trata de una modalidad de estafa basada en la manipulación de cajeros automáticos: Teller Hooking.

En primer lugar, los delincuentes se hacen con tarjetas bancarias que están a nombre de terceras personas

¿En qué consiste está técnica? En primer lugar, los delincuentes se hacen con tarjetas bancarias que están a nombre de terceras personas. Su objetivo es usarla como si fuesen propias para no despertar sospechas. Para obtenerlas, lo normal es que opten por el carding, un método que consiste en hacer un uso no autorizado de la tarjeta de crédito de la víctima a la que se han sustraído sus datos personales. Otra forma es a través de personas que cedían su documentación a cambio de 1.000 euros. Es decir, aquí el fin no es robarle a la persona, sino sencillamente obtener una tarjeta bancaria que funcione y tener las credenciales para usarla con normalidad. Lo que tenga guardado esa cuenta corriente no importa.

Se trata de una modalidad de estafa llamada Teller Hooking

Una vez conseguido eso, en segundo lugar, hay que ingresar 1.000 euros en la cuenta asociada a esa tarjeta. De tal modo que, terminada esa operación, se solicita un reintegro por el mismo importe. Cuando el dispensador de efectivo se activaba, los delincuentes introducen un artilugio metálico (denominado Teller Hooking) para capturar los billetes.