“¿Qué hago cuando vengan a buscar el móvil?”: se van corriendo sin pagar y se olvidan el iPhone

No hay duda de que la hostelería es uno de los sectores que más se está viendo perjudicado por la crisis sanitaria del COVID-19. A las restricciones en el aforo impuestas los distintos territorios, hay que sumar el miedo de muchas personas a entrar en bares y restaurantes que no cuenten con terraza. De ahí que cualquier nueva reserva sea considerada una victoria. Cada cliente cuenta. Pero eso no quiere decir que no se respeten unos mínimos sociales.

En un restaurante de Tenerife, ha tenido una lugar una de esas historias que muestran la falta de solidaridad que tienen algunas personas. Se trata de Como en casa, un pequeño rincón de La Laguna donde la gente suele repostar energía al acabar de trabajar. Los hechos tuvieron lugar hace tan sólo unos días: dos amigas llegan al establecimiento, piden vino, toman algunas tapas y se van sin pagar. Lo peor de todo es que no es la primera vez que lo hacen.

Así lo ha denunciado el propietario en un post de Facebook, donde relata que en la última ocasión una de ellas se olvidó su iPhone. “No podemos permitir esto más, estamos cansados. Cada semana nos pasa una o dos veces. La hostelería está sufriendo mucho para que encima los clientes nos hagan esto. [...] Ahora les planteo una pregunta: ¿qué hago cuando vengan a buscar el móvil?”, se pregunta el dueño en la red social, donde se ha vuelto viral.

“Todo esto nos da mucha rabia por que estamos trabajando muy bien y que se rían de nuestra profesión así de esta manera...”, continúa. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando consiguió hablar con la madre de la joven que se había olvidado el móvil. Casi de inmediato, la mujer se acercó al local a pagar los 23,60 euros de la cuenta y a pedir disculpas.

¿Que ocurrió después? Tal y como ha explicado el propietario en Cope Tenerife, no interpondrá ninguna denuncia con la chica, pero espera que su caso sirva de lección tanto para ella como para los que vienen protagonizando también estas prácticas.