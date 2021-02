Por qué los coches tienen asas encima de las puertas

A todos nos ha pasado de pequeños. Sobre todo, en alguno de esos viajes en coche que se hacen eternos hasta llegar a la playa. Primero, intentas dormir. Después, miras por la ventana sólo un ratito para no marearte. A continuación, escuchas música. Luego, estiras un poco las piernas, pero no demasiado para no molestar a tus acompañantes. De repente, te das cuenta de que tu mano ha acabado en el asa que se encuentra en cima de la ventana.

Se mueve fácil, así que te dedicas a juguetear con ella un rato. Desde el prisma de un niño, de poco más sirve ese artilugio. Pero la cuestión es que, cuando pasan los años y te haces adulto, casi sin querer te encuentras toqueteándola de nuevo entre viaje y viaje. La gran pregunta es: qué son y para qué sirven.

Hay quienes dicen que se trata de un mecanismo para amortiguar los daños en caso de accidente . Otros que es un buen medio para agarrarse en caso de existir muchas curvas. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones encaja con el verdadero motivo por el que se crearon. ¿Entonces?

La respuesta es bastante sencilla: tal y como recoge el portal Mental Floss, su fin es para ayudar a los pasajeros a subir y bajar del coche. Ni mas ni menos. Es posible que nunca la hayas utilizado para tal objetivo, pero para ello fueron concebidas. De hecho, resultan especialmente útil para aquellas personas que tengan algún tipo de problema de movilidad.

En cambio, el lado del conductor no tiene ninguna. Así es, básicamente porque se entiende que el que conduce puede usar al volante como sustento para subir y bajar al coche.