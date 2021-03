Esto es lo que pasa si conectas muchos aparatos al wifi de casa

Es algo de lo más normal. Llegas a casa de un amigo, charlas de la pocas que has podido hacer la última semana por culpa del COVID-19 y, a continuación, le pides la contraseña del wifi. Casi de inmediato, éste se la dice sin ningún tipo de problema. Hace tiempo que en España se generalizaron las tarifas planas, por lo que no debería sufrir ningún problema. Y es cierto, a corto plazo, no pasará nada. A la larga, sí.

Hay que tener en cuenta que, hoy en día, es raro el aparato que no necesite de la red para configurarse o usarse

Hay que tener en cuenta que, hoy en día, es raro el aparato que no necesite de la red para configurarse o usarse. Ahí están, claro los ordenadores y los teléfonos móviles. Pero también, los aires acondiciones, los ebooks, las cámaras de fotos, los televisores inteligentes... Es lo que se llama el internet de las cosas y nos permite, por ejemplo, controlar las persianas o el horno desde el nuestro smartphone . Pero, claro, todas esa acciones requieren cada vez más y más datos. Hasta el punto de que todo podría colapsar.

Sí, es posible que te quedes sin conexión. Es verdad que los rúteres modernos está pensados para acoger numerosos dispositivos, pero con un tope. Además, a medida que le vamos añadiendo otros nuevos, el espacio existente para que fluya la red se hace cada vez más pequeño, impidiendo que se puedan administrar correctamente tantas direcciones IP. Lo que provocaría una pérdida de velocidad y estabilidad. O, dicho de otra forma, que no puedas usar el aparato de turno con total normalidad.

“Mientras más equipos haya conectados, más lleno estará ese canal. Esto se traduce en una mayor lentitud a la hora de enviar la señal, más latencia, velocidad más baja”, advierten en el portal Redes Zone. “Por otra parte, mientras más dispositivos haya conectados por Wi-Fi también se van a ver afectados por interferencias entre sí. A más equipos cerca conectados a la red, más problemas habrá para poder establecer una conexión correctamente, sin que afecte a la velocidad o estabilidad”.

Dicho esto, la pregunta resulta más que evidente: ¿cuál es el número de artilugios conectados recomendado? Es difícil determinar la cantidad, pues no todos consumen lo mismo. Por ejemplo, un smartwatch o un libro electrónico no hacen un uso uso intensivo de internet. En cambio, un móvil o un portátil, sí. Esto quiere decir que, cuanto más aparatos de esta última categoría estén conectados, peor conexión tendremos. “Por tanto, si exceptuamos la dirección IP del propio router y la máscara de subred, podríamos conectar hasta un máximo de 253 dispositivos”, sostiene el artículo.