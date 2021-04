Borra esta aplicación de inmediato: te hace fotos y accede a tus mensajes

Casi nadie le ha prestado suficiente atención. Incluso, muy pocos se ha cuestionado su función dentro de nuestros móviles. La peligrosa aplicación que ha descubierto la firma de ciberseguridad Zimperium es, cuanto menos, útil para la mayoría de los mortales, pero muy valiosa para los ciberdelicuentes. Estos la utilizan con distintos fines, ninguno de ellos legales.

Su nombre es ‘Actualización del sistema’, un dato que no levanta las mínimas sospechas

Su nombre es Actualización del sistema (System Update), un dato que no levanta las mínimas sospechas. De hecho, una vez descargada, no resulta invasiva ni realiza acciones extrañas. Su objetivo es recomendar actualizar el móvil cada cierto tiempo para optimizarlo y sacar el máximo partido al mismo. El gran problema es que, si lo haces, estarás enviando toda tu información a un servidor desde el que operan los criminales.

Así lo ha puesto de manifiesto el director ejecutivo de Zimperium, Shridhar Mittal, en una entrevista publicada en TechCrunch. En ella, asegura que, aunque la app no esté disponible en Google Play o App Stores, puede llegar a descargarse a través de publicidad o spam. De ahí que recomiende no instalar ningún software que no proceda de una plataforma oficial. De lo contrario, se introducirá en el terminal un troyano de acceso remoto que va a permitir al hacker controlar tu móvil.

A través de él, podrá acceder a los mensajes, controlar la cámara, robar tus contactos, visitar el historial de búsquedas, activar el micrófono, descubrir tu localización a través del GPS... Mittal considera que, probablemente, este malware sea fruto de un ataque dirigido debido al nivel de sofistificación de su diseño. “Creo que se gastó mucho tiempo y esfuerzo en la creación de esta aplicación. Creemos que hay más apps como ésta y estamos haciendo lo mejor para encontrarlas lo antes posible”, sentenció.