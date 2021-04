El peligroso truco para evitar multas de aparcamiento

No hay duda de que las redes sociales son un foco tensión, discordia y debate. Sin embargo, eso no quiere decir que, de vez en cuando, no sirvan para denunciar injusticias o reconocer méritos. Lo hemos visto, durante la pandemia, con los sanitarios, los políticos, los afectados... La siguiente historia es una mezcla de ambas, según se mire.

Su protagonista es @Ceciarmy, un popular usuario de Twitter e Instagram que ha publicado en sus respectivos perfiles una captura de pantalla que no ha dejado indiferente a sus seguidores y no seguidores. En ella, puede verse una conversación de WhatsApp donde una persona explica a otra cómo eludir las multas de aparcamiento con un truco de lo más sencillo.

“Todo un genio”, ha escrito el tuitero, al mismo tiempo que mostraba la imagen. ¿En qué consiste? Básicamente, en multarse a uno mismo. Esto es, colocar en el coche una sanción falsa para que los agentes, al pasar, piensen que ya han sido multados con anterioridad.

El mensaje ha corrido como la espuma en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, ya acumula 62.600 me gusta y 6.800 retuits. Las reacciones, de lo más variopintas, no han tardado en producirse. Algunos avisan de que podría ser constitutiva de delito.

Yo hace años que estoy un nivel más allá. En zona ser pongo un tiket con poco tiempo. Se pasa el tiempo límite y me multan. Anulo la multa por 4 euros y la coloco otra vez en el limpia. Ya puedo dejarlo todo el día. — Apollo Creed (@Jonnhybgood) April 6, 2021

Viene la grua y hasta luego — #RaulHuete✌ (@ruliihh) April 6, 2021

Eso hice yo una vez.y encima me dejaron una nota. Donde ponía esta es la de verdad. No ves que suelen ser los polis de la misma zona — CARTANAND13 (@fifa_best_13) April 6, 2021

Pero si el encargado de esa zona de movilidad no ha pasado por ahí igual sospecha algo y le da por mirar la "multa" — Aitor López (@aitorr_lopezz) April 5, 2021