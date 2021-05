WhatsApp va a bloquear tu cuenta si haces esto

Sí, parece imposible, pero WhatsApp puede bloquear tu cuenta sin previo aviso. La aplicación de mensajería por excelencia cuenta con unas normas de uso muy claras; del tal modo que, en caso de vulneración de las mismas, impondrá una sanción de estas características. Por ello, si no quieres dejar enviar y recibir mensajes, lo mejor es que conozcas las acciones que pueden motivarlo.

Existen dos tipos de bloqueo: uno temporal (la cuenta permanecerá desactivada durante 24 horas) y uno permanente (la cuenta desaparecerá para siempre pasadas 72 horas). ¿Cómo saber si eres uno de los afectados? Sencillo. Lo serás si, al iniciar la app, aparece en la pantalla el siguiente texto: “Tu número no está autorizado para usar nuestro servicio”.

En ese momento, lo mejor es ponerse en contacto con el servicio técnico para averiguar qué ha pasado y evitar que borren tu perfil a los tres días. En el caso de que el bloqueo sea temporal, pasado el periodo de tiempo establecido, también recibirás una comunicación similar. ¿En qué casos puede WhatsApp suspenderte la cuenta?

Violar sus condiciones de uso

La compañía se reserva el derecho a bloquear las cuentas de todos aquellos usuarios que, según sus sospechas, hayan violado los Términos de Servicio establecidos por la compañía.

Ser bloqueado por muchas personas

Si un gran número de usuarios te bloquea en un breve período de tiempo, lo más probable es que la aplicación proceda a suspender tu perfil. De ahí que siempre recomiende comunicarse con aquellas persona con las que de verdad exista la intención de intercambiar mensajes.

Enviar demasiados mensajes

WhatsApp puede penalizar a todos aquellos usuarios que envíen mensajes de forma abusiva. No obstante, la compañía no ha especificado dónde está el límite, es decir, cuál es el número máximo de mensajes que una persona puede enviar.

Crear muchos grupos

Pertenecer a varios grupos es algo de lo más habitual en este servicio. Ahora bien, lo mejor es no dejarse llevar por la emoción y no crear más de la cuenta: la plataforma penaliza a aquellas personas que lo hacen; sobre todo, cuando sus integrantes no forman parte de su lista de contactos.