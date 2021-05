El precio de presumir por WhatsApp: cómo perder un premio de lotería o apuestas por compartir fotos

Los mensajes a través del móvil, y entre ellos las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, son el medio preferido para contar noticias de tres de cada cuatro españoles, que los escogen antes que a hablar en persona. Cuando la noticia es que una persona cuente a un grupo de amigos que ha ganado la lotería o una apuesta, esta preferencia puede convertirse en un riesgo.

Es lo que le ha ocurrido a un ciudadano de la localidad murciana de Cartagena, que después de ganar un premio de 1.200 euros en una apuesta, compartió una fotografía del boleto ganador con un grupo de amigos en la app de mensajería WhatsApp.

Al ir a cobrar el premio el día siguiente, la persona agraciada descubrió que otro individuo ya había reclamado el premio, se había registrado en la web de la empresa y había introducido el identificador del código de barras del boleto.

Este lunes, como parte de la operación Betmur, la Guardia Civil consiguió, con ayuda del establecimiento de apuestas, identificar y detener al presunto culpable del delito de estafa: un joven de 18 años del municipio de Cieza, que recibió la fotografía del boleto ganador a través de otro grupo de WhatsApp, en el que otra persona había compartido la imagen.

La Guardia Civil recomienda que antes de enviar de fotografías o mensajes de texto a través de aplicaciones de mensajería instantánea, el usuario conozca el alcance de una difusión masiva. Una vez que es puesto en circulación a través de grupos de contactos, el usuario pierde el control sobre las múltiples redifusiones que pudieran realizarse del mensaje de texto, fotografía o vídeo, los potenciales destinatarios y el uso que pueda darse a los archivos enviados.

Recomendaciones de seguridad

En el caso de haber ganado un premio de lotería o una apuesta, la compañía de cibersegiridad Panda Security ha emitido también unas recomendaciones mínimas para no ser víctima de los amantes de lo ajeno en Internet. La primera es “ser discreto, tratar de llevarlo inicialmente con la mayor discreción posible” , según ha asegurado el Global Consumer Operations Manager de Panda Security, Hervé Lambert, en declaraciones a Europa Press. Cuantas menos personas lo conozcan, menos probable es tener que enfrentarse a una situación de dificultad, tanto con amigos y familiares como con terceros.

La compañía de ciberseguridad recomienda también que en la mayoría de los casos es importante “recibir asesoramiento adecuado” de un profesional, en especial en casos de complejidad con premios altos, y para eliminar colaterales. Muchos usuarios que comparten información con datos personales, o también billetes de lotería, optan por vías como los chats privados u ocultar la información personal difuminándola o tapándola en la imagen. No obstante, la compartición segura no descarta un mal uso posterior, advierten los expertos.

Lambert ha alertado de que “si un ciberdelincuente se ha apoderado de las claves de acceso de un grupo, salvo que se envíe la imagen encriptada y que la clave para desencriptarla no llegue por la misma vía, es complicado evitar que el delincuente se haga con la imagen del boleto”. Además, ha señalado que “no es común” que se descubra a los autores de este tipo de ataques, al contrario de lo que ha sucedido en Murcia: “Los delincuentes son muy hábiles y rápidos y buscarán la forma de cobrar el boleto sin llamar la atención”. En este caso el factor tiempo jugó a favor de la víctima y de la Guardia Civil.

Compartir billetes

“Compartir boletos a través de las redes sociales es algo muy habitual, eso sí, es muy importante tomar precauciones oportunas o puede acabar acarreando problemas”, como ha reconocido Lambert. Entre las principales medidas de seguridad, si se quiere compartir un billete de loterías o apuestas jugado con otras personas es importante mencionar siempre a las personas que juegan, dejando por escrito los nombres del depositario y todos los participantes, así como cuánto juega cada uno.

En el caso de querer compartir el billete a través de apps de mensajería como WhatsApp y Telegram, “es más que recomendable crear un grupo para el asunto de manera específica y no incluir a nadie que no participe” en la apuesta, ha destacado Lambert. Otras medidas si se opta por enviarlo a otras personas que hayan participado son no eliminar nunca los mensajes en el grupo para que quede constancia y tener una copia de ellos si es posible, o también tener testigos directos y hacer recibos.