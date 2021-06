Jamás devuelvas la llamada a este número: perderás mucho dinero

¿Alguna vez te ha sonado el teléfono, lo has cogido y nadie contestaba? ¿O, al responder, de repente comienza a hacerse la llamada? Lo más probable es que así sea, pues este tipo de estafas son cada vez más habituales. Se puede dar el caso de que los criminales tengan nuestro número por algún motivo específico (ficheros, redes sociales, buscadores...), pero lo más habitual que es que seamos víctimas casuales. Es decir, que llamen al azar y nos toque a nosotros. Es lo que se conoce como Wangiri y puede salirnos muy cara.

Popularmente, se le conoce como el timo de la llamada perdida y se caracteriza por que el usuario no es consciente del problema hasta que no recibe la siguiente factura del móvil

El término surgió en Japón hace más de una década: en inglés, significa one ring y, en español, tono y corta. A pesar de tener un nombre tan exótico, esta práctica es un clásico: popularmente, se le conoce como el timo de la llamada perdida y se caracteriza por que el usuario no es consciente del problema hasta que no recibe la factura mensual.

El modus operandi es el siguiente: hacen una llamada rápida y, al primer tono, cuelgan. Así de sencillo. Lo que buscan con este gesto es llamar la atención de su víctima y animarla a devolverla. Está claro que, si se trata de un número conocido, no habrá ningún problema. En cambio, si no lo tenemos registrado, lo mejor es no hacerlo. Pues, de lo contrario, estaremos llamando a número extranjero o de tarificación especial que puede llegar a costar hasta tres euros por minuto. Su estrategia en ese caso será intentar alargar la conversación durante todo el tiempo posible con tal de generar más y más dinero.

Una buena forma de identificarlos es fijarse en el prefijo. La mayoría proceden de países extranjeros como Albania, Costa de Marfil, Bosnia, Papúa Nueva Guinea, Nigeria o Ghana, por lo que lo más aconsejable es evitar llamar a números que empiecen por +236, +245, +355, +255, +233 y +234.

Por todo ello, lo ideal es bloquear todos esos teléfonos en nuestro smartphone. Si se trata de un iPhone, basta con pulsar al lado del número y marcar la opción Bloquear. En cambio, si es un dispositivo Android, desde el mismo registro, pinchamos en el número, le damos al los puntos y seleccionamos la misma opción.