La deslumbrante respuesta de un restaurante a un influencer que quería comer gratis

Para muchos, son una auténtica fuente de inspiración: recomiendan películas, asesoran en moda, muestran hoteles, comentan la actualidad... los influencers se han convertido en una referencia multisectorial y, como tal, se han vuelto también actores de un negocio. Así, a cambio de una publicidad directa e inmediata, llegan a acuerdos con distintas compañías para disfrutar de sus productos y servicios. Aún que esto, a veces, no se entienda demasiado bien.

Es lo que le ha ocurrido a los dueños del mesón AQ de Tarragona, que ha desvelado en Twitter cómo un prescriptor quería comer gratis en su establecimiento por unas cuantas publicaciones. Ana y Quintín no han dudado en relatarlo a través de la red social. Este fue el mensaje que recibieron: “He visto su restaurante y me encantaría probarlo. He pensado que podríamos colaborar de una forma original y divertida. Consistiría en venir a probarlo de forma gratuita y, a cambio, publicaría toda la experiencia”.

Ante la estupefacción de los propietarios, estos decidieron pedir ayuda a los usuarios de Twitter para saber qué hacer. Y así llegaron a la conclusión de que no estaban interesados. Llevan 14 años sin hacer publicidad en medios: “Que venga a comer a nuestro restaurante gratis y que nos los publicite no nos parece que sea necesario ni positivo. Seguramente, atraerá más personas a pedirnos gratuidades”.

Pues ya está contestada. Seguiremos informando pic.twitter.com/Upj54RUmDW — AQ (@AQTgn) June 7, 2021

Por sus mesas, han pasado “los mejores críticos del país y siempre han opinado (bien, por cierto) lo que les ha parecido y, por supuesto, pagando” . Además, han añadido que, en un momento como en actual, tras una pandemia y con numerosas restricciones, “venir a pedir comer gratis me parece una falta de empatía y de oportunismo por su parte”.

Para finalizar, han realizado una reflexión de lo más oportuna: “Vaya usted donde quiera, pague lo que le toca, como hacemos todos, y opine lo que quiera”. “¿Qué pasaría si viniese y la comida fuera basura? Sus seguidores se merecen una opinión libre, ¿no cree?”.

La contundente respuesta no ha tardado en volverse viral, hasta el punto de acumular 21.700 me gusta y más de 500 comentarios.