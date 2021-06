La Policía Nacional alerta: averigua si están hackeando tu móvil

Atento a los siguientes cambios: si tu móvil se calienta más de lo habitual, se ralentiza como nunca o comienza a recibir mensajes de servicios a los que no te has suscrito, es probable que haya sido hackeado. E ste tipo de malware, por normal general, se ejecuta en segundo plano y de forma constante, lo que hace que el procesador funcione a máxima velocidad y se genere un sobrecalentamiento. Además, el rendimiento del móvil se reduce y la batería se consume antes de lo habitual.

Estos indicadores sirven para alertar de que algo no va bien en el terminal, sobre todo, si antes esto no ocurría. Otros indicadores pasan por la recepción de mensajes sospechosos de servicios que no conoce, que tus contactos reciban mensajes extraños tuyos sin que lo sepas o que aparezcan anuncios y contenidos desplegables constantemente.

En cualquier caso, para constatar si nuestros móviles Android están siendo intervenidos, podemos introducir estos cuatro códigos que nos permitirán conocer si alguien ha accedido a él sin nuestro permiso.

Apúntate 📝 estos cuatro códigos para saber si están hackeando tu📱 #Smartphone⤵️

✅##002#

✅*#62#

✅*#21#

